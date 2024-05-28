بينهم وليد سيف وعبد الرحيم كمال .. قائمة الفائزين بجائزة التفوق

أعلنت وزيرة الثقافة قبل قليل أسماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق.القائمة تضم الفنان وليد سيف والمعماري حمدي السطوحي والكاتب عبد الرحيم كمال.

القائمة الكاملة للفائزين بجائزة الدولة للتفوق

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة -رئيس المجلس الأعلى للثقافـــة-، أسماء الفائزين بجائزة الدولة للتفوق في فروع (فنون- آداب- علوم إجتماعية) والتى جاءت كالتالي:-



أولا: التفوق في الفنون:

- دكتور وليد سيف

- المعماري حمدي السطوحي



ثانيا: التفوق في الآداب:

- الكاتب عبد الرحيم كمال

- الدكتورة عزة بدر



ثالثا: التفوق في العلوم الاجتماعية:

- الدكتورة أمنية حلمي

- الدكتور سامية قدري

- الدكتور حامد عيد

يذكر أن القوائم القصيرة للمرشحين لجائزة الدولة للتفوق في الفنون ضمت النحات الدكتور أحمد عبد العزيز، والأستاذ الدكتورة أميرة سيد فرج، والمعماري حمدي السطوحي، والناقد والسيناريست الدكتور وليد سيف.

فيما ضمت القائمة القصيرة في مجال الآداب،الشاعر الأستاذ جميل عبد الرحمن، والقاص والروائي الأستاذ عبد الرحيم كمال، والقاصة والروائية الدكتورة عزة بدر، والناقد الأستاذ الدكتور محمد خليفة، فيما ضمت القائمة القصيرة للجائزة في مجال العلوم الاجتماعية الأستاذة الدكتورة أمنية حلمي، والمستشار بهاء المري، والدكتور جمال سلامة، والأستاذ الدكتور حامد عبد الرحيم عيد، والأستاذة الدكتورة سامية قدري، والطبيب لطفي الشربيني.



وقد رحبت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة بأعضاء المجلس الأعلى للثقافة، مؤكدة أن هذا الاجتماع يُمثل أحد أهم الأحداث الثقافية المصرية، حيث يٌكرمَ المجلسٌ خلاله نٌخبًةً من مٌبدعي مصر والمُبدعين العرب في مختلفِ مجالاتِ الفكرِ والثقافةِ والفنون، ويٌثمن كذلك جهودَهم وإبداعاتهم التي أثرت الساحةَ الثقافية المصرية والعربية، وذلك من خلالِ الإعلانِ عن جوائزِ الدولةِ المصرية لعام 2024م.

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر، إلى أعضاء لجانِ فحص الجوائز باختلاف مستوياتها، مؤكدة أنها عملت بكل نزاهةٍ وموضوعية لاختيارِ القوائم القصيرة للمُرشحين لجوائز الدولة في مختلف المجالات، معربة عن ثقتها بأن اختياراتهم كانت دقيقة وعادلة، بما يعكسُ مكانةَ المجلس وقيمته، وحرصه على تكريمِ من يستحق من المبدعين.