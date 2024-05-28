فرناندو مونزو: معسكر أكتوبر حقق مكاسب بالجملة لمنتخب الطائرة

أكد الإسباني فرناندو مونزو، المدير الفنى لمنتخب الرجال للكرة الطائرة أن معسكر الفراعنة الحالي المقام بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، حقق العديد من المكاسب أهمها الانسجام بين جميع اللاعبين، وكذلك الارتقاء بالمستوى الفنى والبدنى لكافة عناصر المنتخب.

وقال: الجهاز الفني استقر على استمرار 18 لاعبًا بالمعسكر الحالي لخلق مزيد من التنافس والحماس بين الجميع وسيتم توجيه الشكر لـ4 لاعبين مع نهاية المعسكر والاكتفاء بـ14 لاعبًا قبل السفر إلى الصين للمشاركة في مباريات التحدي.

وعن حظوظ منتخب مصر في الأوليمبياد كشف الإسباني فرناندو مونزو، أن المنافسة في دورة الألعاب الأوليمبية في غاية الصعوبة نظرًا لقوة المنتخبات المشاركة فهي أفضل 12 منتخبًا في العالم والمنافسة بين الأقوياء تكون في غاية الصعوبة ولكنها تحدٍ رائع.

وعن سر نجاح الإسباني مع فريق الأهلي قال: "منظومة الأهلي رائعة وتساعد على النجاح وكذلك اللاعبون والجهاز المعاون والجمهور كلها منظومة متكاملة تساعد على الإبداع والتألق".

ونفي مونزو أن يكون العمل مع الأندية أسهل من المنتخبات، مؤكدًا أن مهمة القيادة الفنية شاقة ولا يوجد فرق بين العمل مع النادي أو المنتخب، ولكن وجب أن أوجه الشكر لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر على ثقتهم الغالية في شخصي والدعم المستمر والصلاحيات غير المحدودة لي وأعاهدهم ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق أهداف مجلس إدارة الاتحاد.

ويستعد منتخب رجال الطائرة للمشاركة في مباريات التحدي بالصين المؤهلة للدوري العالمي بالإضافة للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بباريس 2024.

وأتم اتحاد الطائرة اتفاقه مع مونزو ليقود المنتخب، حيث يمتد عقد الإسباني لمدة 3 أشهر وينتهي الأول من سبتمبر المقبل 2024.

يقود خلالها مونزو الفراعنة في مباريات التحدي بالصين المؤهلة للدوري العالمي بالإضافة لدورة الألعاب الأوليمبية.

جدير بالذكر أن منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة نجح الصيف الماضي في التتويج بلقب بطولة إفريقيا التي استضافتها مصر.

وحقق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر نتائج مميزة على صعيد منتخب الناشئين والشباب والكبار رجال وسيدات وتصدرت الكرة الطائرة المصرية القارة الإفريقية بجدارة.

ونجاح الإسباني فرناندو مونزو أثناء قيادة لفريق الأهلي في الفترة الأخيرة لتحقيق رباعية الدوري، وكأس مصر وكأس السوبر المحلي وبطولة إفريقيا والتأهل لمونديال الأندية.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب رجال الطائرة من الإسباني فرناندو مونزو مديرًا فنيًا، طارق الزفتاوي مدربًا، محمد السيد مدربًا مساعدًا، أحمد سعودي طبيبًا، سامح ظلام أخصائي العلاج الطبيعي، بلال عامر مدربًا للأحمال، وأحمد سعيد محللًا للأداء.