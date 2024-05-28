الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: الاتحاد الأوروبى يدرس فرض عقوبات على إسرائيل

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال عمرو المنيري، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على إسرائيل، ولكن لا أحد يعرف ما هو سقف هذه العقوبات إذا ما ستتم، إلا أن هذا التحرك جاء بالأمس في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبين مع نظرائهم العرب، ومن ثم كان هناك اجتماع آخر وهو الاجتماع الدوري الشهري لوزراء الخارجية الأوروبيين.

وأضاف "المنيري"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن وزراء الخارجية الأوروبيين أجمعوا أنه يجب إعادة دراسة اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، وهي اتفاقية مهمة للغاية لتل أبيب، إذ يزيد حجم التعاملات التجارية السنوية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي عن 49 مليار يورو في العام، و31% من حجم التجارة بالنسبة لإسرائيل تستورده من سلع ومعدات وأشياء زراعية من الاتحاد الأوروبي، بينما تصدر 26% من صادراتها.

وأشار إلى أن وزيرة الخارجية السلوفينية هي التي دعت إلى أن يكون هناك فرض لهذه العقوبات، خاصة بعد كل هذه الأعمال التي تقوم بها إسرائيل، والامتناع عن تنفيذ أو احترام أوامر وقرارات محكمة العدل الدولية، ومن ثم قالت إنه حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل، وهذا محل دراسة من الاتحاد الأوروبي، والإجماع يشير إلى أن هناك خطوة مقبلة قريبة لذلك.

القاهرة الإخبارية عقوبات إسرائيل الاتحاد الأوروبي العقوبات

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