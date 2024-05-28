الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التربية والتعليم العالى الفلسطينى يشيد بالدعم المصرى المتواصل لشعبه

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الدكتور أمجد برهم وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، والسفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لهما؛ لبحث سُبل التعاون المشترك في مجال التعليم قبل الجامعي.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور رضا حجازي بالدكتور أمجد برهم وزير التربية والتعليم العالى الفلسطيني والوفد المرافق، مؤكدًا عُمق العلاقات التاريخية والمُميزة التي تربط بين مصر وفلسطين، وحرص مصر الدائم على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

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من جانبه، أشاد الدكتور أمجد برهم بالدعم المصري المتواصل للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك في مجال التربية والتعليم؛ معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من أوجه التعاون بين مصر وفلسطين في المجالات التعليمية.

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وشهد اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، وتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب الفلسطينيين فى مصر من خلال آليات التنسيق المشترك.

حضر اللقاء السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية، ومن وزارة التربية والتعليم العالى الفلسطينية الدكتور صادق الخضور ⁠وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور ناجي الناجي ⁠المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين، والدكتور إياد أبوالهنود مسئول الشئون الأكاديمية والبحثية، والدكتورة مروة أبودقة خبيرة تربوية.

وحضر من وزارة التربية والتعليم، اللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم للوزارة، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والدكتورة سوزي حسين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية.

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