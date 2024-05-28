انتظام 24 لاعبًا فى معسكر منتخب مصر استعدادًا لمباراتى بوركينا وغينيا بيساو

شهد معسكر منتخب مصر الأول انتظام ٢٤ لاعبًا في معسكر الفريق في يومه الأول، باستثناء محمد صلاح ومحمد شريف المقرر وصولهما يومي ١ يونيو و٢٩ مايو على الترتيب، استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و١٠ يونيو من الشهر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب على استقبال اللاعبين الـ٢٤ وهم:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا.

انطلق اليوم معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

جاء برنامج المنتخب كالتالي:

- الساعة الواحدة تجمع الجهاز الفني

- ⁠الساعة ٣ وصول اللاعبين

- ⁠تدريبات استشفائية بالجيم بفندق الإقامة.

استقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي على أداء مباراتين وديتين مع نظيره كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو المقبل خلال معسكره بالقاهرة فى الفترة من 1 إلى 11 يونيو ضمن الاستعداد للمشاركة فى أوليمبياد باريس 2024.

وجاء الاستقرار على مواجهة كوت ديفوار بعد مفاضلة بين أكثر من عرض خاصة أنها تمتلك منتخبًا أوليمبيًا قويًا يضم عددًا كبيرًا من المحترفين، وهو ما وضح من تجاربه الأخيرة حيث خسر الأفيال من المنتخب الأوليمبي الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما فاز على نظيره العراقي برباعية نظيفة.

وعقد اليوم الجهاز الفني للمنتخب اجتماعه الطبيعي قبل انطلاق كل معسكر وشهد وقوف ميكالى على آخر الاستعدادات لمعسكر يونيو واستمع لكل أفراد الجهاز المعاون كل فى تخصصه.