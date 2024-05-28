غدًا تنطلق أولى رحلات الجسر الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام

16 رحلة جوية تطير غدًا للأراضي المقدسة

غدًا ينطلق الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام

تنطلق غدًا أولى رحلات الجسر الجوي للشركة الوطنية مصر للطيران لنقل أفواج حجاج بيت الله الحرام لجمهورية مصر العربية علي متن أسطول الشركة الوطنية، غدًا الأربعاء الموافق 29 مايو في تمام الساعة 07:00 علي رحلة رقم MS1693 لنقل حجاج تضامن الغربية والمنوفية.

وسوف تسير الشركة في أول أيام التفويج 16 رحلة جوية للأراضي المقدسة وذلك بواقع 6 رحلات جوية إلى جدة و10 رحلات جوية إلى المدينة المنورة، من بينها 4 رحلات جوية لنقل حجاج باماكو وكوناكري ورحلة من برج العرب لجدة لنقل حجاج تضامن الغربية والمنوفية وقرعة المنوفية بعثة وزارة الداخلية وحج أفراد.

انهاء كل التجهيزات اللازمة استعدادًا لانطلاق رحلات بداية الموسم

وفي الإطار نفسه قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بإنهاء كل التجهيزات اللازمة استعدادًا لانطلاق رحلات بداية الموسم، وبخاصة أمام وداخل الصالة الموسمية المُخصصة لرحلات الحج والعمرة لشركة مصر للطيران، ومبني الركاب رقم (2) والمُخصص لسفر رحلات الخطوط السعودية.

حيث شملت الاستعدادات لموسم الحج التأكيد على عدة إجراءات تمت مراجعتها في إطار الاجتماعات التنسيقية التي أجريت خلال الفترة الماضية استعدادا لتشغيل رحلات الحج؛ حيث تم تخصيص فرق عمل من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران تعمل على مدار اليوم داخل صالات السفر والوصول، تخصيص فرق عمل لخدمة الركاب في منطقة الجوازات لمساعدة الحجاج وتقديم كل التيسيرات اللازمة لهم، توفير عدد كاف من عمال تحميل حقائب رحلات الحج، وموظفي خدمة الركاب لاستقبال أفواج الحجاج أمام الصالة الموسمية ومبنى الركاب رقم (۲) لتنظيم دخول الأفواج، ما يتناسب مع توقيتات الرحلات حسب موعد رحلة السفر لعدم التكدس، فضلًا عن توفير عدد كافٍ من الكراسي المتحركة لخدمة ذوي الهمم وكبار السن وكذا توفير العمالة وعربات الحقائب (اخدم نفسك).