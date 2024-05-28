الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البرلمان العربى يثمّن اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطين

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

وجّه عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة فلسطين خطابات لرؤساء برلمانات كل من إسبانيا والنرويج ومملكة أيرلندا لاعترافهم الرسمي بفلسطين أكد فيها تقدير البرلمان العربي للمواقف المشرفة للدول الأوروبية الثلاث والمنحازة للعدل والقانون الدولي، ولقضايا الشعب الفلسطيني العادلة.

يأتي الاعتراف من دول لها ثقلها السياسي في الاتحاد الأوروبي خاصة، وعلى مستوى العالم في توقيت مهم وحاسم، وفي ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل وحرب إبادة جماعية ومجازر في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

مواقف شجاعة

وتقدم العسومي بخالص الشكر والتقدير على مواقف هذه الدول الشجاعة بالاعتراف بدولة فلسطين، مطالبها باستمرار دعمها قضية فلسطين العادلة، وحثها باقي الدول الأوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها وفق حل الدولتين المعترف به دوليًا والمستند لقرارات الشرعية الدولية، وأهمية أن تدعم هذه الدول حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأن تحذو حذو إسبانيا والنرويج وأيرلندا التي اختارت طريق دعم السلام والاستقرار وترسيخ قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي.

مجازر مخيمات النازحين برفح

وفي وقت سابق، استنكر البرلمان العربى المجزرة البشعة التي قام بها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في مخيمات النازحين برفح، مؤكدًا أن الاحتلال تجاوز كل القوانين والأعراف والقرارات الدولية والشرعية التي تدعو إلى وقف فوري للعدوان ووقف الهجوم العسكري على مدينة رفح، في تحد سافر وانتهاك صارخ لكل القرارات وآخرها تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية التى دعت فيها لوقف الهجوم العسكري على مدينة رفح، مؤكدًا أن عدم محاسبة الكيان الغاصب على جرائمه والمجازر التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وعدم اتخاد أي إجراءات رادعة ضده، تجعله يمعن في القتل والتدمير وأن مواقف الدول الداعمة لكيان الاحتلال، على رأسها الولايات المتحدة هى السبب الرئيسي لاستمراره في ارتكاب مزيد من الجرائم والمجازر بما فيها مجزرة رفح اليوم التى راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء.

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