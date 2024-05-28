القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الدولة التشجيعية 2024

أعلنت، قبل قليل، جوائز الدولة التشجيعية، لعام 2024، التي صوت عليها المجلس خلال اجتماعه السبعين، للإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة "النيل- التقديرية- التفوق - التشجيعة".

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الدولة التشجيعية

وجاءت نتيجة جوائز الدولة التشجيعية كالتالي:

جاءت قائمة الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية كالتالي:-

أولًا: جائزة الدولة التشجيعية في الفنون

1- فرع العمارة المتوافقة بيئيًا

حُجبت الجائزة

2- فرع إخراج الفيلم القصير

المخرج/ محيي الدين يحيي محمد نبيل محمد أحمد

العمل الفائز: فيلم بعنوان "شقة المبتديان"

3- فرع الفنون الجدارية (الجائزة مناصفة)

• الفنانة/ مها جميل عبدالكريم

• الفنان/ علي عبدالفتاح يوسف

العمل الفائز: العمل الجداري المشترك بعنوان "الأمل والتفاؤل"

4- فرع الطبعة الفنية اليدوية (جرافيك)

• الدكتور/ شادي عبدالفتاح محمد عبد القادر أبوريدة

العمل الفائز: عمل فني مكون من 14 قطعة بعنوان "انزوائيات"

5- فرع تطبيق إلكتروني لمرحلة ماقبل المدرسة

• الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد محمود حيدر

العمل الفائز: تطبيق بعنوان "كتب راديو- مكتبة نورى"

6- فرع الأبحاث المسرحية

• الأستاذة / نوران مهدي عبدالعزيز عزيز

العمل الفائز: بحث بعنوان: "الجسد بين الواقعي والرقمي في العروض المسرحية الراقصة (عرض بكسل لمراد مرزوقي نموذجًا)"

7- فرع الأزياء التقليدية المصرية - (جمع وتوثيق)

حُجبت الجائزة

8- فرع كتابة أغان لكورال متعدد التصويت (الجائزة مناصفة بين العملين)

• الفنان/ حمدى وجيه محمد مصطفى صيام

العمل الفائز: النور البعيد

• الفنان/ ياسين محمد محجوب محمد حسن

العمل الفائز: الله معين

ثانيًا: في مجال الآداب

وقد فاز بجائزة الدولة التشجيعية في الآداب الآتي أسماؤهم:

1- فرع السرد القصصي والروائي (جائزتان)

• الأستاذ/ مارك أمجد فاروق جرجس

العمل الفائز: رواية بعنوان "القبودان"

• الأستاذة/ فاطمة محمد أحمد محمد الشريف

العمل الفائز: مجموعة قصصية بعنوان "حين يغيب العالم"

2- فرع شعر الفصحى والعامية (جائزتان)

• الشاعر/ محمد أحمد حسن سالم حسان (محمد عرب صالح)

العمل الفائز: ديوان فصحى بعنوان" دائرة حمراء حول رأسي"

• الشاعرة/ ريم أحمد محمد المنجي

العمل الفائز: ديوان عامية بعنوان "روايح زين"

3- فرع الترجمة من العربية وإليها (جائزتان)

• الدكتور/ هشام زغلول عبدالفتاح علي

العمل الفائز: ترجمة كتاب "النقد الثقافي: النظرية الأدبية وما بعد البنيوية"

• مارك مجدي توفيق بشاى

العمل الفائز: ترجمة كتاب "لويس ألتوسير"

4- فرع الدراسات الأدبية واللغوية (جائزتان)

• الدكتور/ محمد حسانين إمام حسانين

العمل الفائز: سيميائية الحضور الذكوري والأنثوي في التجربة المسرحية عند صفاء البيلي

• الدكتور/ محمد محمود حسين محمد

العمل الفائز: كتاب " التحول الدرامي وانفتاح المتخيل السردي"

ثالثًا: في مجال العلوم الاجتماعية

وقد فاز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية الآتي أسماؤهم:

1- فرع التاريخ والآثار وحفظ التراث

الأستاذ/ عبدالرحمن أحمد كمال عبدالعظيم

العمل الفائز: كتاب "الفسطاط وأبوابها"

2- فرع الجغرافيا والبيئة والمياه والتغيرات المناخية

• الدكتور/ عبدالفتاح السيد عبدالفتاح حجازي "عبدالفتاح عاشور"

العمل الفائز: كتاب "الوحدات السكنية الشاغرة في مصر بين الأزمة والمواجهة"

3- فرع الفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجيا

• الدكتور/ أحمد شوقي حسن

العمل الفائز: كتاب "متحف الفيديو"

4- فرع التربية وعلم النفس

• الدكتور/ أحمد حسني صالح متولي

العمل الفائز: بحث بعنوان: Fostering computational thinking through unplugged activities.

5- فرع الإعلام والتواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات

• الدكتور/ محمد عبدالفتاح شرف الدين إبراهيم

العمل الفائز: 32 حلقة علمية بعنوان "شرفشتاين"

6- فرع علوم الإدارة (الجائزة مناصفة بين العملين)

• الأستاذة/ ميرفانا ماهر وهيب جرجس

العمل الفائز: شبكات السلطة والمال

• الدكتورة/ هبة أحمد عباس علي

العمل الفائز:

Corporate Dividend Policy in Time of COVID-19 Evidence from the G-12 countries.

7- فرع الكتاب والنشر والمكتبات والمتاحف

• الدكتور/ محمد أحمد محمد محمد (محمد عبدالسلام)

العمل الفائز: كتاب "العرض المتحفي"

8- فرع الثقافة العلمية (الجائزة مناصفة بين العملين)

فريق العمل الأول:

• الأستاذة/ سلمى يحيى محمد أحمد بنسبة مشاركة

• الدكتورة/ نيرة محمد عبدالقوي السيد بنسبة مشاركة

• الدكتور/ هشام علي حامد الشوكي بنسبة مشاركة

العمل الفائز: بحث بعنوان:

“Ameliorative effect of zinc oxide-chitosan conjugates on the anticancer activity of Cisplatin: Approach for Breast Cancer Treatment”

• الأستاذ/ أحمد أشرف محمد صدقى العصار

العمل الفائز: سلسة "رسائل الماء"



رابعًا: في مجال العلوم القانونية والاقتصادية

وقد فاز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم القانونية والاقتصادية الآتي أسماؤهم:

1- فرع العدالة الناجزة وتأثيرها على الأسرة والمجتمع

• الأستاذ الدكتور/ أحمد سيد أحمد محمود

العمل الفائز: كتاب "السندات الخاصة ذات القوة التنفيذية (الأساس – الفعالية)"

2- فرع كفالة الحقوق الثقافية للمرأة المصرية وتأثيرها على الأمن الاجتماعي

• الأستاذة الدكتورة/ نورا عيسى زكريا عبدالسلام

العمل الفائز: بحث بعنوان: "الحماية الدستورية للمرأة ذات الاحتياجات الخاصة ضد التمييز متعدد الجوانب.. دراسة تحليلية مقارنة فى ظل دستور 2014"

3- فرع تطور دوائر السياسة الخارجية المصرية

حُجبت الجائزة

4- فرع العلاقات السياسية الدولية – مصر نموذجًا

حُجبت الجائزة



5- فرع الدستور المصري وثقافة المحليات

حُجبت الجائزة

6- فرع دور المؤسسات المصرية في دولة القانون

• الأستاذة الدكتورة/ أسماء محمد عزت محمد كمال عبدالمجيد

العمل الفائز: بحث بعنوان: الإصلاح المؤسسي والحوكمة كركيزة أساسية لبناء الدولة المصرية الجديدة

7- فرع الحماية القانونية للحريات في تاريخ مصر

• الدكتور/ محمد عبدالفتاح عبدالحليم عبدالبر

العمل الفائز: معيار التجهيزات المعقولة فى ضوء الحماية الدستورية لأصحاب الإعاقة

8- فرع الأحزاب ودورها في التنشئة السياسية

• الدكتور/ محمد رمضان بشندي

العمل الفائز: الاستقلالية التنظيمية لأحزاب الحركة الاجتماعية – دراسة مقارنة لأحزاب الحرية والعدالة والنهضة والعدالة والتنمية.