الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الدولة التشجيعية 2024

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلنت، قبل قليل، جوائز الدولة التشجيعية، لعام 2024، التي صوت عليها المجلس خلال اجتماعه السبعين، للإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة "النيل- التقديرية- التفوق - التشجيعة".

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الدولة التشجيعية

وجاءت نتيجة جوائز الدولة التشجيعية كالتالي: 

جاءت قائمة الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية كالتالي:-
أولًا: جائزة الدولة التشجيعية في الفنون 
1- فرع العمارة المتوافقة بيئيًا
حُجبت الجائزة

2- فرع إخراج الفيلم القصير
المخرج/ محيي الدين يحيي محمد نبيل محمد أحمد        
العمل الفائز: فيلم بعنوان "شقة المبتديان"

3- فرع الفنون الجدارية (الجائزة مناصفة)
• الفنانة/ مها جميل عبدالكريم        
• الفنان/ علي عبدالفتاح يوسف        
العمل الفائز: العمل الجداري المشترك بعنوان "الأمل والتفاؤل"

4- فرع الطبعة الفنية اليدوية (جرافيك)
• الدكتور/ شادي عبدالفتاح محمد عبد القادر أبوريدة         
العمل الفائز: عمل فني مكون من 14 قطعة بعنوان "انزوائيات"

5- فرع تطبيق إلكتروني لمرحلة ماقبل المدرسة
• الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد محمود حيدر           
العمل الفائز: تطبيق بعنوان "كتب راديو- مكتبة نورى"

6- فرع الأبحاث المسرحية
• الأستاذة / نوران مهدي عبدالعزيز عزيز        
العمل الفائز: بحث بعنوان: "الجسد بين الواقعي والرقمي في العروض المسرحية الراقصة (عرض بكسل لمراد مرزوقي نموذجًا)"

7- فرع الأزياء التقليدية المصرية - (جمع وتوثيق)
حُجبت الجائزة

8- فرع كتابة أغان لكورال متعدد التصويت (الجائزة مناصفة بين العملين)
• الفنان/ حمدى وجيه محمد مصطفى صيام        
العمل الفائز: النور البعيد
• الفنان/ ياسين محمد محجوب محمد حسن             
العمل الفائز: الله معين

ثانيًا: في مجال الآداب

وقد فاز بجائزة الدولة التشجيعية في الآداب الآتي أسماؤهم:
1- فرع السرد القصصي والروائي (جائزتان)
• الأستاذ/ مارك أمجد فاروق جرجس        
العمل الفائز: رواية بعنوان "القبودان"
• الأستاذة/ فاطمة محمد أحمد محمد الشريف     
العمل الفائز: مجموعة قصصية بعنوان "حين يغيب العالم"

2- فرع شعر الفصحى والعامية (جائزتان)
• الشاعر/ محمد أحمد حسن سالم حسان (محمد عرب صالح)       
العمل الفائز: ديوان فصحى بعنوان" دائرة حمراء حول رأسي"    
• الشاعرة/ ريم أحمد محمد المنجي            
العمل الفائز: ديوان عامية بعنوان "روايح زين"

3- فرع الترجمة من العربية وإليها (جائزتان)
• الدكتور/ هشام زغلول عبدالفتاح علي            
العمل الفائز: ترجمة كتاب "النقد الثقافي: النظرية الأدبية وما بعد البنيوية"
• مارك مجدي توفيق بشاى     
العمل الفائز: ترجمة كتاب "لويس ألتوسير"

4- فرع الدراسات الأدبية واللغوية (جائزتان)
• الدكتور/ محمد حسانين إمام حسانين         
العمل الفائز: سيميائية الحضور الذكوري والأنثوي في التجربة المسرحية عند صفاء البيلي
• الدكتور/ محمد محمود حسين محمد          
العمل الفائز: كتاب " التحول الدرامي وانفتاح المتخيل السردي"

ثالثًا: في مجال العلوم الاجتماعية

وقد فاز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية الآتي أسماؤهم:

1- فرع التاريخ والآثار وحفظ التراث            
       الأستاذ/ عبدالرحمن أحمد كمال عبدالعظيم     
العمل الفائز: كتاب "الفسطاط وأبوابها"

2- فرع الجغرافيا والبيئة والمياه والتغيرات المناخية
• الدكتور/ عبدالفتاح السيد عبدالفتاح حجازي "عبدالفتاح عاشور"     
العمل الفائز: كتاب "الوحدات السكنية الشاغرة في مصر بين الأزمة والمواجهة"

3- فرع الفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجيا
• الدكتور/ أحمد شوقي حسن       
العمل الفائز: كتاب "متحف الفيديو"

4- فرع التربية وعلم النفس
• الدكتور/ أحمد حسني صالح متولي       
العمل الفائز: بحث بعنوان: Fostering computational thinking through unplugged activities.

5- فرع الإعلام والتواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات       
• الدكتور/ محمد عبدالفتاح شرف الدين إبراهيم
العمل الفائز: 32 حلقة علمية بعنوان "شرفشتاين"

6- فرع علوم الإدارة (الجائزة مناصفة بين العملين)
• الأستاذة/ ميرفانا ماهر وهيب جرجس        
العمل الفائز: شبكات السلطة والمال
• الدكتورة/ هبة أحمد عباس علي         
العمل الفائز: 
Corporate Dividend Policy in Time of COVID-19 Evidence from the G-12 countries.

7- فرع الكتاب والنشر والمكتبات والمتاحف
• الدكتور/ محمد أحمد محمد محمد (محمد عبدالسلام)        
العمل الفائز: كتاب "العرض المتحفي"

8- فرع الثقافة العلمية (الجائزة مناصفة بين العملين)
فريق العمل الأول:
• الأستاذة/ سلمى يحيى محمد أحمد بنسبة مشاركة     
• الدكتورة/ نيرة محمد عبدالقوي السيد بنسبة مشاركة     
• الدكتور/ هشام علي حامد الشوكي بنسبة مشاركة       
العمل الفائز: بحث بعنوان:
“Ameliorative effect of zinc oxide-chitosan conjugates on the anticancer activity of Cisplatin: Approach for Breast Cancer Treatment”
• الأستاذ/ أحمد أشرف محمد صدقى العصار      
العمل الفائز: سلسة "رسائل الماء"


رابعًا: في مجال العلوم القانونية والاقتصادية

وقد فاز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم القانونية والاقتصادية الآتي أسماؤهم:

1- فرع العدالة الناجزة وتأثيرها على الأسرة والمجتمع
• الأستاذ الدكتور/ أحمد سيد أحمد محمود        
العمل الفائز: كتاب "السندات الخاصة ذات القوة التنفيذية (الأساس – الفعالية)"

2- فرع كفالة الحقوق الثقافية للمرأة المصرية وتأثيرها على الأمن الاجتماعي
• الأستاذة الدكتورة/ نورا عيسى زكريا عبدالسلام   
العمل الفائز: بحث بعنوان: "الحماية الدستورية للمرأة ذات الاحتياجات الخاصة ضد التمييز متعدد الجوانب.. دراسة تحليلية مقارنة فى ظل دستور 2014"

3- فرع تطور دوائر السياسة الخارجية المصرية
    حُجبت الجائزة

4- فرع العلاقات السياسية الدولية – مصر نموذجًا
حُجبت الجائزة


5- فرع الدستور المصري وثقافة المحليات
حُجبت الجائزة

6- فرع دور المؤسسات المصرية في دولة القانون
• الأستاذة الدكتورة/ أسماء محمد عزت محمد كمال عبدالمجيد     
العمل الفائز: بحث بعنوان: الإصلاح المؤسسي والحوكمة كركيزة أساسية لبناء الدولة المصرية الجديدة

7- فرع الحماية القانونية للحريات في تاريخ مصر
• الدكتور/ محمد عبدالفتاح عبدالحليم عبدالبر   
العمل الفائز: معيار التجهيزات المعقولة فى ضوء الحماية الدستورية لأصحاب الإعاقة

8- فرع الأحزاب ودورها في التنشئة السياسية
• الدكتور/ محمد رمضان بشندي      
العمل الفائز: الاستقلالية التنظيمية لأحزاب الحركة الاجتماعية – دراسة مقارنة لأحزاب الحرية والعدالة والنهضة والعدالة والتنمية.

جوائز الدولة التشجيعية جائزة النيل جائزة الدولة في الآداب الفنون الجدارية جائزة الدولة التقديرية

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