القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الدولة التشجيعية 2024
أعلنت، قبل قليل، جوائز الدولة التشجيعية، لعام 2024، التي صوت عليها المجلس خلال اجتماعه السبعين، للإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة "النيل- التقديرية- التفوق - التشجيعة".
القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الدولة التشجيعية
وجاءت نتيجة جوائز الدولة التشجيعية كالتالي:
جاءت قائمة الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية كالتالي:-
أولًا: جائزة الدولة التشجيعية في الفنون
1- فرع العمارة المتوافقة بيئيًا
حُجبت الجائزة
2- فرع إخراج الفيلم القصير
المخرج/ محيي الدين يحيي محمد نبيل محمد أحمد
العمل الفائز: فيلم بعنوان "شقة المبتديان"
3- فرع الفنون الجدارية (الجائزة مناصفة)
• الفنانة/ مها جميل عبدالكريم
• الفنان/ علي عبدالفتاح يوسف
العمل الفائز: العمل الجداري المشترك بعنوان "الأمل والتفاؤل"
4- فرع الطبعة الفنية اليدوية (جرافيك)
• الدكتور/ شادي عبدالفتاح محمد عبد القادر أبوريدة
العمل الفائز: عمل فني مكون من 14 قطعة بعنوان "انزوائيات"
5- فرع تطبيق إلكتروني لمرحلة ماقبل المدرسة
• الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد محمود حيدر
العمل الفائز: تطبيق بعنوان "كتب راديو- مكتبة نورى"
6- فرع الأبحاث المسرحية
• الأستاذة / نوران مهدي عبدالعزيز عزيز
العمل الفائز: بحث بعنوان: "الجسد بين الواقعي والرقمي في العروض المسرحية الراقصة (عرض بكسل لمراد مرزوقي نموذجًا)"
7- فرع الأزياء التقليدية المصرية - (جمع وتوثيق)
حُجبت الجائزة
8- فرع كتابة أغان لكورال متعدد التصويت (الجائزة مناصفة بين العملين)
• الفنان/ حمدى وجيه محمد مصطفى صيام
العمل الفائز: النور البعيد
• الفنان/ ياسين محمد محجوب محمد حسن
العمل الفائز: الله معين
ثانيًا: في مجال الآداب
وقد فاز بجائزة الدولة التشجيعية في الآداب الآتي أسماؤهم:
1- فرع السرد القصصي والروائي (جائزتان)
• الأستاذ/ مارك أمجد فاروق جرجس
العمل الفائز: رواية بعنوان "القبودان"
• الأستاذة/ فاطمة محمد أحمد محمد الشريف
العمل الفائز: مجموعة قصصية بعنوان "حين يغيب العالم"
2- فرع شعر الفصحى والعامية (جائزتان)
• الشاعر/ محمد أحمد حسن سالم حسان (محمد عرب صالح)
العمل الفائز: ديوان فصحى بعنوان" دائرة حمراء حول رأسي"
• الشاعرة/ ريم أحمد محمد المنجي
العمل الفائز: ديوان عامية بعنوان "روايح زين"
3- فرع الترجمة من العربية وإليها (جائزتان)
• الدكتور/ هشام زغلول عبدالفتاح علي
العمل الفائز: ترجمة كتاب "النقد الثقافي: النظرية الأدبية وما بعد البنيوية"
• مارك مجدي توفيق بشاى
العمل الفائز: ترجمة كتاب "لويس ألتوسير"
4- فرع الدراسات الأدبية واللغوية (جائزتان)
• الدكتور/ محمد حسانين إمام حسانين
العمل الفائز: سيميائية الحضور الذكوري والأنثوي في التجربة المسرحية عند صفاء البيلي
• الدكتور/ محمد محمود حسين محمد
العمل الفائز: كتاب " التحول الدرامي وانفتاح المتخيل السردي"
ثالثًا: في مجال العلوم الاجتماعية
وقد فاز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية الآتي أسماؤهم:
1- فرع التاريخ والآثار وحفظ التراث
الأستاذ/ عبدالرحمن أحمد كمال عبدالعظيم
العمل الفائز: كتاب "الفسطاط وأبوابها"
2- فرع الجغرافيا والبيئة والمياه والتغيرات المناخية
• الدكتور/ عبدالفتاح السيد عبدالفتاح حجازي "عبدالفتاح عاشور"
العمل الفائز: كتاب "الوحدات السكنية الشاغرة في مصر بين الأزمة والمواجهة"
3- فرع الفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجيا
• الدكتور/ أحمد شوقي حسن
العمل الفائز: كتاب "متحف الفيديو"
4- فرع التربية وعلم النفس
• الدكتور/ أحمد حسني صالح متولي
العمل الفائز: بحث بعنوان: Fostering computational thinking through unplugged activities.
5- فرع الإعلام والتواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات
• الدكتور/ محمد عبدالفتاح شرف الدين إبراهيم
العمل الفائز: 32 حلقة علمية بعنوان "شرفشتاين"
6- فرع علوم الإدارة (الجائزة مناصفة بين العملين)
• الأستاذة/ ميرفانا ماهر وهيب جرجس
العمل الفائز: شبكات السلطة والمال
• الدكتورة/ هبة أحمد عباس علي
العمل الفائز:
Corporate Dividend Policy in Time of COVID-19 Evidence from the G-12 countries.
7- فرع الكتاب والنشر والمكتبات والمتاحف
• الدكتور/ محمد أحمد محمد محمد (محمد عبدالسلام)
العمل الفائز: كتاب "العرض المتحفي"
8- فرع الثقافة العلمية (الجائزة مناصفة بين العملين)
فريق العمل الأول:
• الأستاذة/ سلمى يحيى محمد أحمد بنسبة مشاركة
• الدكتورة/ نيرة محمد عبدالقوي السيد بنسبة مشاركة
• الدكتور/ هشام علي حامد الشوكي بنسبة مشاركة
العمل الفائز: بحث بعنوان:
“Ameliorative effect of zinc oxide-chitosan conjugates on the anticancer activity of Cisplatin: Approach for Breast Cancer Treatment”
• الأستاذ/ أحمد أشرف محمد صدقى العصار
العمل الفائز: سلسة "رسائل الماء"
رابعًا: في مجال العلوم القانونية والاقتصادية
وقد فاز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم القانونية والاقتصادية الآتي أسماؤهم:
1- فرع العدالة الناجزة وتأثيرها على الأسرة والمجتمع
• الأستاذ الدكتور/ أحمد سيد أحمد محمود
العمل الفائز: كتاب "السندات الخاصة ذات القوة التنفيذية (الأساس – الفعالية)"
2- فرع كفالة الحقوق الثقافية للمرأة المصرية وتأثيرها على الأمن الاجتماعي
• الأستاذة الدكتورة/ نورا عيسى زكريا عبدالسلام
العمل الفائز: بحث بعنوان: "الحماية الدستورية للمرأة ذات الاحتياجات الخاصة ضد التمييز متعدد الجوانب.. دراسة تحليلية مقارنة فى ظل دستور 2014"
3- فرع تطور دوائر السياسة الخارجية المصرية
حُجبت الجائزة
4- فرع العلاقات السياسية الدولية – مصر نموذجًا
حُجبت الجائزة
5- فرع الدستور المصري وثقافة المحليات
حُجبت الجائزة
6- فرع دور المؤسسات المصرية في دولة القانون
• الأستاذة الدكتورة/ أسماء محمد عزت محمد كمال عبدالمجيد
العمل الفائز: بحث بعنوان: الإصلاح المؤسسي والحوكمة كركيزة أساسية لبناء الدولة المصرية الجديدة
7- فرع الحماية القانونية للحريات في تاريخ مصر
• الدكتور/ محمد عبدالفتاح عبدالحليم عبدالبر
العمل الفائز: معيار التجهيزات المعقولة فى ضوء الحماية الدستورية لأصحاب الإعاقة
8- فرع الأحزاب ودورها في التنشئة السياسية
• الدكتور/ محمد رمضان بشندي
العمل الفائز: الاستقلالية التنظيمية لأحزاب الحركة الاجتماعية – دراسة مقارنة لأحزاب الحرية والعدالة والنهضة والعدالة والتنمية.