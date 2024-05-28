الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة بنها الأهلية تكرم فريق كلية الاقتصاد لفوزه ببطولة خماسى كرة القدم

جامعة بنها الأهلية
جامعة بنها الأهلية تكرم فريق كلية الإقتصاد لفوزه بالبطولة

كرم الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتورة سهير شعراوى نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس الجامعة، فريق كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال لحصوله على المركز الأول بدوري الفرق الدراسية بجامعة بنها الأهلية لخماسي كرة القدم.

قامت الجامعة بتكريم الطلاب الفائزين، وهم عبدالرحمن هيثم، أدهم صالح، أدهم عمرو، محمد جمال، محمد علاء، يوسف جمال، أحمد عيد، يوسف محمود.


وقدم مجلس الأمناء وأسرة الجامعة التهنئة للطلاب الفائزين، مؤكدين حرص الجامعة على الاهتمام بالأنشطة الرياضية والطلابية ودعم ورعاية الموهوبين رياضيا؛ لضمان استمرار تميزهم الرياضى وتحقيق المراكز والبطولات الرياضية المختلفة.

 

كما نظمت جامعة بنها الأهلية ورشة عمل عن "الأمن السيبراني"، وذلك بهدف رفع كفاءة ومهارات طلاب كلية "علوم الحاسب" بالجامعة بشأن مختلف التقنيات الحديثة في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات، كما تضمنت الورشة جوانب تطبيقية وعملية.

تناولت الندوة محاور مختلفة منها أهمية الأمن السيبراني، والتوعية بأخطر التهديدات، وكسر كلمة المرور، والتشفير وغيرها من الموضوعات.

وخلال الندوة حرص الدكتور أحمد طه مدير برامج كلية علوم الحاسب بالجامعة على تقديم كلمة للطلاب للتعريف بمختلف البرامج الدراسية بالكلية، وكيفية اختيار البرنامج الدراسي الأنسب.

من جانبه أكد الدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، أن الأمن السبيراني أصبح أمرًا حيويًا في ظل تطور التكنولوجيا واعتمادنا المتزايد على الأنظمة الرقمية في حياتنا اليومية وفي جميع المجالات، مشيرًا إلى أن العالم يواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن السبيراني نظرا للهجمات الإلكترونية والاختراقات السيبرانية وتهديدهم المستمر لأمان المؤسسات والأفراد.

ولفت إلى أن الجامعة ملتزمة بتعزيز البحث العلمي وتطوير المعرفة، وتوعية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بأهمية الأمن السبيراني، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتصدي لهذه التحديات، مستكملًا أن الأمن السيبراني أصبح من أهم الموضوعات حيث تستخدم الدول المختلفة أحدث التقنيات للمحافظة على اختراق بياناتها الإلكترونية، موضحًا أهمية هذه الندوة في التطوير المستمر للطلاب لاكتساب المعرفة والخبرة اللازمة في مجال الأمن السيبراني.

جامعة بنها الأهلية كلية الاقتصاد إدارة الأعمال كرة القدم دعم الموهوبين

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