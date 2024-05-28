الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسرح العرائس والماريونيت.. إبداع من نوع خاص فى المهرجان الدولى للطبول

المهرجان الدولي
المهرجان الدولي للطبول

استعرض برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" تقريرًا مصورًا عن فعاليات مهرجان الطبول وسر الإقبال الكثيف عليه.

فن العرائس 

وقال انتصار عبدالفتاح، رئيس ومؤسس مهرجان الطبول، إن مسرح العرائس والماريونيت فن عظيم وهام للغاية، وهو من ألوان الفنون التراثية.

وأكد انتصار عبدالفتاح، خلال حواره لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا": "نحاول جاهدين إعادة تذكير الجمهور المصري والعربي بهذا التراث الفني".

وفي السياق ذاته، أضاف محمد فوزي، مخرج مسرحي للعرائس والماريونيت، أن صناعة العرائس حرفة ومهنة تحتاج إلى الإبداع بصورة كبيرة، وسعداء بالمشاركة هذا العام في مهرجان الطبول.

كما أشارت سهام إسماعيل، المدير التنفيذي لمهرجان الطبول، إلى أنه من المتوقع توافد كثيف من قبل الطلاب وأولياء الأمور الفترة المقبلة على مسرح العرائس.

 

انتصار عبد الفتاح مهرجان الطبول الستات مايعرفوش يكدبوا سي بي سي مسرح العرائس

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