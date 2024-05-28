مراسل القاهرة الإخبارية: إسقاط 39 مسيرة أوكرانية وصلت إحداها إلى موسكو

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إنه تم إسقاط 39 مسيرة أوكرانية، أمس، ووصلت إحداها إلى موسكو وأسفرت عن جرح شخصين ولكن عمدة موسكو أكد أن حالة الشخصين مستقرة وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

الدفاعات الجوية الروسية أسقطت باقي المسيرات على مختلف المدن الروسية

وأضاف، خلال رسالة على الهواء، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت باقي المسيرات على مختلف المدن الروسية، مشيرًا إلى أن القوات الأوكرانية تقوم بإطلاق المسيرات بشكل كبير تجاه الأراضي الروسية كلما تقدمت القوات الروسية أكثر في العمق الأوكراني.

وتابع أن وزارة الدفاع الروسية أكدت في بيان لها منذ قليل أن قواتها سيطرت على خطوط أكثر فائدة في عمق الجبهة الأوكرانية، بالإضافة إلى أن القوات الروسية أسقطت طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز ميج 29 وحيدت نحو 1700 مقاتل أوكراني تم القضاء عليهم، حسب بيان وزارة الدفاع الروسية.