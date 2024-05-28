سكاي سبورتس: إيفرتون مهتم بضم كالفين فيليبس من مانشستر سيتي

يستعد إيفرتون الإنجليزي للتحرك من أجل ضم كالفين فيليبس، لاعب فريق مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقضى كالفين فيليبس النصف الثاني من الموسم الحالي ضمن صفوف فريق وست هام يونايتد على سبيل الإعارة.

ووفقًا لما ذكرته “سكاي سبورتس”، فإن إيفرتون مهتم بالتعاقد مع كالفين فيليبس على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفشل كالفين فيليبس في حجز مكان بتشكيل بيب جوارديولا في مانشستر سيتي مما دفع النادي لإعارته لوست هام، تمهيدًا لرحيله عن الفريق.

وأفادت الشبكة أن العائق الوحيد أمام الصفقة هو إقناع إدارة مانشستر سيتي بالموافقة على انتقال مؤقت آخر لكالفين فيليبس.

وشارك كالفين فيليبس في 10 مباريات بقميص فريق وست هام يونايتد منذ انضمامه لصفوفه مطلع العام الجاري دون المساهمة في أي أهداف مع الفريق.

وترى سكاي سبورتس أن كالفين فيليبس لديه الرغبة في إنهاء فصل مانشستر سيتي من مسيرته بنفس القدر الذي يرغب به النادي في الفترة الحالية، ولكن القدرة المالية لإيفرتون تعني أن انضمام فيليبس لصفوف الفريق بشكل دائم أمر غير موفق.

مسيرة كالفين فيليبس الاحترافية مع الأندية

وبدأ كالفين فيليبس مسيرته ضمن صفوف شباب ليدز يونايتد وتم تصعيده من فريق تحت 18 عامًا لفريق تحت 21 عامًا في صيف 2014، وصعد للفريق الأول في صيف 2015 وقضى 7 مواسم مع الفريق قبل الانتقال لمانشستر سيتي مطلع موسم 2022-2023.

ولعب كالفين فيليبس 276 مباراة لمختلف الأندية التي مثلها وسجل 15 هدفًا وصنع 14 لزملائه.

وبدأ كالفين فيليبس تمثيل المنتخب الانجليزي الأول في 8 سبتمبر 2020، وكانت أولى مبارياته ضمن دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية، ومنذ ذلك الحين لعب 31 مباراة وسجل هدفًا وصنع 2 لزملائه.