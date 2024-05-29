بها نسبة عالية من الحديد.. أبرز الأطعمة لعلاج الأنيميا

تعد الأنيميا أحد أكثر المشكلات الصحية شيوعًا في العالم، حيث تؤثر على ملايين الأشخاص، وعلى الرغم من أن العلاج بالأدوية أمر ضروري في بعض الحالات، إلا أن هناك مجموعة من الأطعمة المغذية التي يمكن أن تساعد في علاج الأنيميا وتحسين حالة الصحة بشكل طبيعي.

أبرز الأطعمة لعلاج الأنيميا

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الحديد والمغذيات الأخرى اللازمة لزيادة عدد كريات الدم الحمراء وعلاج الأنيميا، وفقا لما جاء فى موقع “eatright”.

اللحوم الحمراء

تعتبر اللحوم الحمراء من أهم مصادر الحديد، حيث يتم امتصاص الحديد الموجود فيها بشكل أفضل من المصادر النباتية.

السبانخ والخضروات الورقية الداكنة

تحتوي السبانخ والخضروات الورقية الداكنة مثل الكرنب والسلق على نسب عالية من الحديد.

البقوليات

الفاصوليا والعدس والحمص غنية بالحديد وتعد خيارات نباتية رائعة.

البيض

البيض غني بالحديد والبروتين، والذي يساعد في زيادة إنتاج كريات الدم الحمراء، كما أن البيض يحتوي على فيتامين B12 المهم لعملية تكوين الدم.

الأسماك

الأسماك مثل السلمون والتونة تعتبر مصدرًا جيدًا للحديد والبروتين، وتحتوي الأسماك أيضًا على أوميغا-3 التي لها فوائد صحية متعددة.

الجوز والبذور

الجوز والبذور مثل بذور الكتان وبذور اليقطين غنية بالحديد والنحاس والزنك، وهذه المكونات تساعد في امتصاص الحديد وتعزيز إنتاج كريات الدم الحمراء.

الموالح

الموالح مثل الخرشوف والباذنجان والأفوكادو غنية بالحديد والنحاس والفيتامينات، وتساعد هذه المغذيات في تحسين صحة الدم والوقاية من الأنيميا.

جدير بالذكر أن تضمين هذه الأطعمة الغنية بالحديد والمغذيات الأخرى في نظامك الغذائي هو خطوة مهمة لعلاج الأنيميا بطريقة طبيعية، كما ينصح باستشارة الطبيب في حالات الأنيميا الشديدة التي قد تتطلب علاجًا إضافيًا، ومن خلال تعزيز النظام الغذائي بهذه الأطعمة الصحية، يمكنك المساعدة في زيادة مستوى الحديد في الدم وتحسين صحتك بشكل عام.