بسبب "كيس مياه".. ضبط عاطل شوّه وجه رجل ونجله بالإسماعيلية

نجحت وحدة مباحث قسم ثاني بالإسماعيلية برئاسة المقدم أنور القاضي، من ضبط عاطل لقيامه بالتعدي بالضرب على رجل ونجله بسلاح أبيض بسبب إلقاء كيس مياه مجهول عليه من إحدى العمائر.

وأفادت التحريات محاولة المجني عليه فض النزاع حول المتهم بعد إلقاء كيس مياه مجهول عليه من إحدى العمائر السكنية، إلا أنه تعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "كتر"، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه والرقبة.

وشكلت مباحث الإسماعيلية، فريق بحث بإشراف العميد "أيمن المنشاوى" مفتش مباحث الإسماعيلية، ضم النقباء سيد الطحاوي، مصطفى الهادي، محمد صقر معاوني مباحث قسم ثاني، لتحديد مكان المتهم وضبطه.

وتمكنت حملة مكبرة من ضبط الجاني ويدعى: عبدالله السيد وشهرته "عبدالله الفلاح" عاطل ومقيم بقسم ثاني بالإسماعيلية، بعد اعتدائه بسلاح أبيض على رجل ونجله، ما أسفر عن إصابتهما بجروح قطعية في الوجه والرقبة بشارع الغابة بالإسماعيلية.