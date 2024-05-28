الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيرلندا تعترف رسميا بدولة فلسطين وتُطالب "نتنياهو" بوقف الكارثة في غزة

غزة
غزة

أعلنت جمهورية إيرلندا، مساء اليوم الثلاثاء، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وحضت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الإنصات للعالم ووقف الكارثة الإنسانية في غزة.

وكانت دولتا النرويج واسبانيا، اعترفتا، صباح اليوم، رسميا بدولة فلسطين.

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي سايمن هاريس في بيان له مساء اليوم: "كنا نود الاعتراف بدولة فلسطين في ختام عملية سلام لكننا قمنا بهذه الخطوة إلى جانب إسبانيا والنروج لإبقاء معجزة السلام على قيد الحياة".

txt

العدوان على غزة.. نزيف إسرائيلى فى القوات والدعم الدولى

وأكد أن بلاده تعترف بفلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة ووافقت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها.

كما أشار رئيس الوزراء الإيرلندي أنه سيتم تعيين سفير إيرلندي في سفارة مكتملة الأركان في رام الله، مقر السلطة الوطنية الفلسطينية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن، إن القرار يمثل قناعتنا بأن المسار السياسي هو الطريق الوحيد للمضي قدما.

txt

تقرير أمريكى يكشف خطة نتنياهو السرية فى غزة.. ضم القطاع لإسرائيل

ولفت إلى أن الأمر "سيكسر دوامة التهجير والإخضاع والتجريد من الإنسانية والإرهاب والموت التي نكبت حياة الإسرائيليين والفلسطينيين على مدى عقود".

وأضاف أن "احتمالات تحقيق سلام دائم لم تكن يوما في خطر أكبر ويتحتم علينا التحرّك فورا إلى جانب شركائنا الذين يشاركوننا طريقة التفكير لحماية استمرارية حل الدولتين".

147 دولة من أصل 193 تعترف بفلسطين دولة مستقلة

وكانت الدول الأوروبية الثلاث قد أعلنت هذه الخطوة في وقت واحد الأسبوع الماضي، حيث قال قادتها إنهم يأملون في انضمام دول أخرى إلى المبادرة، مؤكدين أنها ستعزز آفاق السلام.

ومع إسبانيا والنرويج وايرلندا، يرتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 147، من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويأتي الاعتراف الثلاثي في توقيت مهم وحاسم، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي متواصل وحرب إبادة جماعية ومجازر في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وبالتوازي مع الحراك الدبلوماسي الذي تقوده فلسطين ودول العالم التي تؤمن بالسلام العادل وضرورة إنهاء الاحتلال، في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

ايرلندا فلسطين الكارثة الإنسانية غزة نتنياهو

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

مصدر أمنى ينفى استشهاد جندى آخر فى حادث الحدود برفح

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

مفاجأة.. تطورات جديدة فى علاقة ياسمين عبدالعزيز بأحمد العوضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

ابن القمر

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة