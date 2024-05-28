الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقرير أوابك 2024: أبرز مستجدات صناعة الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين

جمال اللوغاني
جمال اللوغاني

أعلن جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عن إصدار الأمانة العامة للمنظمة تقريرها الربعي الأول لعام 2024، مسلطًا الضوء على آخر التطورات في صناعات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين. يهدف التقرير إلى تقديم رؤية معمقة حول تأثير هذه التطورات على الدول العربية، الرائدة في مجال الطاقة عالميًا.

صناعة الغاز الطبيعي المسال 

ووفقًا للتقرير، شهد قطاع الغاز الطبيعي المسال نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام، حيث بلغت الصادرات العالمية رقمًا قياسيًا جديدًا عند 107.3 مليون طن، بزيادة قدرها 4.3% مقارنة بالعام الماضي.

وواصلت الولايات المتحدة تصدرها للمرتبة الأولى بحصة 21.6% من الصادرات، تليها أستراليا وقطر، كل منهما بحصة 19.5%، في حين سجلت روسيا 8.1%.

كما أبرز اللوغاني أن الدول العربية قد احتلت نسبة 26.9% من السوق الدولية بإجمالي 28.9 مليون طن.

إضافة إلى ذلك، سجل الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال نموًا مستمرًا، مدفوعًا بزيادة الاستهلاك في آسيا، وخصوصًا الصين. وقد بلغت الواردات العالمية الإجمالية 107.9 مليون طن في الربع الأول، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا. 

وحققت الأسواق الآسيوية نسبة نمو عالية بلغت 9%، بإجمالي واردات وصل إلى 72.9 مليون طن، فيما يتعلق بالسوق الأوروبية، فقد تراجعت الواردات إلى 30 مليون طن مقارنة بـ 34.8 مليون طن في الربع الأول من 2023.

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وأوضح اللوغاني أن نحو 80% من الواردات الأوروبية في الربع الأول من 2024 جاءت من 3 دول رئيسية، حيث استوردت أوروبا من الولايات المتحدة نحو 15.34 مليون طن (51.1%)، ما يجعلها المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، تلتها روسيا بحصة 17.4% والجزائر بحصة 10%.

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