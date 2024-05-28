بيراميدز يتلقى خطابًا رسميًا لاستدعاء محترفيه الأجانب

تلقى نادي بيراميدز، طلبات استدعاء رسمية لـ3 من لاعبي الفريق المحترفين للانضمام لصفوف منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي التي تنطلق يوم ٣ يونيو المقبل، وخوض مباريات تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وكشف أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز، عن استدعاء الثلاثي محمد الشيبي لمنتخب المغرب، وفيستون ماييلي لصفوف منتخب الكونغو، وكذلك بلاتي توريه لصفوف منتخب بوركينا فاسو.

ويشارك محمد الشيبي في مباراتي المغرب بتصفيات كأس العالم أمام زامبيا يوم ٧ بالمغرب، وأمام جمهورية الكونغو في برازافيل يوم ١١ يونيو.

فيما يشارك فيستون ماييلي مع منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراتي السنغال في داكار يوم ٦، وتوجو في كينشاسا يوم ٩ يونيو.

ويشارك بلاتي توريه مع منتخب بوركينا فاسو، في مباراتي مصر باستاد القاهرة الدولي يوم ٦، ثم لقاء سيراليون يوم ١٠ يونيو.

بالمستندات - بيراميدز يخاطب الزمالك للحصول على مكافآت الكونفيدرالية

ومن جانب آخر، أرسل نادي بيراميدز خطابين رسميين لنظيره نادي الزمالك يطلب فيهما قيمة المكافآت المالية المنصوص عليها في تعاقد الناديين في صفقات نبيل عماد دونجا وعمر جابر وعبد الله السعيد، بعد حصول النادي الأبيض على لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد نادي بيراميدز في خطابه الأول بأنه طبقا إلى أحكام الفقرة الثانية والرابعة من البند الثالث من عقد انتقال اللاعبين عمر جابر ونبيل عماد دونجا من نادي إلى الزمالك والمؤرخ في ٢٠٢٢/٠٩/١٤، فإننا نتشرف في أن نذكر سيادتكم بضرورة سداد المكافآت المستحقة لنادي بيراميدز بسبب تحقيق نادي الزمالك لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وهي، مليون ونصف المليون جنيه المكافأة الخاصة بعمر جابر، ومليون ونصف المليون جنيه المكافأة الخاصة بنبيل دونجا، بجانب ضريبة القيمة المضافة، ليصبح إجمالي المطلوب في عقدي عمر جابر ودونجا من الزمالك، ٣ ملايين و٤٢٠ ألف جنيه مصري.

وفي الخطاب الثاني، أكد بيراميدز، أنه وفقا لأحكام الفقرة الثانية والثالثة من البند الثالث من عقد انتقال اللاعب عبد الله السعيد من بيراميدز إلى الزمالك والمؤرخ في ٢٠٢٤/۰۱/۳۱، نتشرف في أن نذكر سيادتكم بضرورة سداد المكافأة المستحقة لنادي بيراميدز بسبب تحقيق نادي الزمالك لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وهي مبلغ مليون جنيه مصري وذلك مكافأة تحقيق الكونفدرالية بالإضافة إلى قيمة الضريبة على القيمة المضافة، مليون و١٤٠ ألف جنيه.