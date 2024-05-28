الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيراميدز يتلقى خطابًا رسميًا لاستدعاء محترفيه الأجانب

بيراميدز
بيراميدز

تلقى نادي بيراميدز، طلبات استدعاء رسمية لـ3 من لاعبي الفريق المحترفين للانضمام لصفوف منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي التي تنطلق يوم ٣ يونيو المقبل، وخوض مباريات تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وكشف أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز، عن استدعاء الثلاثي محمد الشيبي لمنتخب المغرب، وفيستون ماييلي لصفوف منتخب الكونغو، وكذلك بلاتي توريه لصفوف منتخب بوركينا فاسو.

ويشارك محمد الشيبي في مباراتي المغرب بتصفيات كأس العالم أمام زامبيا يوم ٧ بالمغرب، وأمام جمهورية الكونغو في برازافيل يوم ١١ يونيو.

فيما يشارك فيستون ماييلي مع منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراتي السنغال في داكار يوم ٦، وتوجو في كينشاسا يوم ٩ يونيو.

ويشارك بلاتي توريه مع منتخب بوركينا فاسو، في مباراتي مصر باستاد القاهرة الدولي يوم ٦، ثم لقاء سيراليون يوم ١٠ يونيو.

بالمستندات - بيراميدز يخاطب الزمالك للحصول على مكافآت الكونفيدرالية 

ومن جانب آخر، أرسل نادي بيراميدز خطابين رسميين لنظيره نادي الزمالك يطلب فيهما قيمة المكافآت المالية المنصوص عليها في تعاقد الناديين في صفقات نبيل عماد دونجا وعمر جابر وعبد الله السعيد، بعد حصول النادي الأبيض على لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد نادي بيراميدز في خطابه الأول بأنه طبقا إلى أحكام الفقرة الثانية والرابعة من البند الثالث من عقد انتقال اللاعبين عمر جابر ونبيل عماد دونجا من نادي إلى الزمالك والمؤرخ في ٢٠٢٢/٠٩/١٤، فإننا نتشرف في أن نذكر سيادتكم بضرورة سداد المكافآت المستحقة لنادي بيراميدز بسبب تحقيق نادي الزمالك لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وهي، مليون ونصف المليون جنيه المكافأة الخاصة بعمر جابر، ومليون ونصف المليون جنيه المكافأة الخاصة بنبيل دونجا، بجانب ضريبة القيمة المضافة، ليصبح إجمالي المطلوب في عقدي عمر جابر ودونجا من الزمالك، ٣ ملايين و٤٢٠ ألف جنيه مصري.

وفي الخطاب الثاني، أكد بيراميدز، أنه وفقا لأحكام الفقرة الثانية والثالثة من البند الثالث من عقد انتقال اللاعب عبد الله السعيد من بيراميدز إلى الزمالك والمؤرخ في ٢٠٢٤/۰۱/۳۱، نتشرف في أن نذكر سيادتكم بضرورة سداد المكافأة المستحقة لنادي بيراميدز بسبب تحقيق نادي الزمالك لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وهي مبلغ مليون جنيه مصري وذلك مكافأة تحقيق الكونفدرالية بالإضافة إلى قيمة الضريبة على القيمة المضافة، مليون و١٤٠ ألف جنيه.

بيراميدز محترفي بيراميدز فترة التوقف الدولي المغربي محمد الشيبي أجانب بيراميدز

مواد متعلقة

بيراميدز يخاطب الزمالك للحصول على مكافآت الكونفدرالية

بعد تأجيل مواجهة الكأس.. بيراميدز راحة سلبية 4 أيام

تأجيل مباراة بيراميدز ضد النصر فى كأس مصر

بيراميدز يهزم الجونة بهدف ويؤكد انفراده بقمة دورى نايل

الأكثر قراءة

قمة الزمالك وأخرى بالسوبر.. ماذا ينتظر الأهلى بعد التتويج بدورى الأبطال؟

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن التحقيقات فى قضية "سفاح التجمع"

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

ابن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة