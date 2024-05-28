تقديم 290 طلب تصالح على مخالفات البناء فى المراكز التكنولوجية على مستوى بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المراكز التكنولوجية بمحافظة بورسعيد وبورفؤاد، واصلت استقبال المواطنين لتلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، لتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

محافظ بورسعيد يوجه بمواصلة التيسير على المواطنين خلال إجراءات التصالح

وأكد محافظ بورسعيد، أن المراكز التكنولوجية بالأحياء وبورفؤاد، استقبلت 290 طلب تصالح على مخالفات البناء، لافتا إلى انتظام سير العمل فى استقبال طلبات المواطنين، كما هو مخطط له وحسب القواعد المنصوص عليها، والتي سبق تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية عليها.

ووجه العاملين بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، بالتيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

كما وجه محافظ بورسعيد، رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكواهم واستفساراتهم بشأن هذا الملف وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات؛ للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.

IMG-20240528-WA0118

IMG-20240528-WA0117

IMG-20240528-WA0116

IMG-20240528-WA0115

IMG-20240528-WA0113

IMG-20240528-WA0114