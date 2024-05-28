135 مواطنًا يعرضون مطالبهم وشكاواهم خلال اللقاء الجماهيرى بسوهاج

التقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، بمكتبه، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكاواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسليمان بخيت وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

كما التقى السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام، عددا آخر من المواطنين واستمعوا إلى مطالبهم وشكاواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 135 مواطنا.

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وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وطلبات لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، وطلبات في قطاعات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، وطلبات لإقامة أكشاك، وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنون، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.

الفقي: استلام 113 ألفًا و286 طن قمح بشون وصوامع سوهاج

على الجانب الآخر، أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن تسلم 113 ألفا و286 طن قمح بالشون والصوامع التابعة للشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعى المصري، وقطاع مطاحن سوهاج، منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الماضي حتى الآن.

وأكد المحافظ انتظام سير عملية توريد الأقماح وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين، موجها جميع الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لعملية التوريد، وذلك لضمان سيرها بسهولة ويسر دون أى معوقات.

وأوضح الفقي، أن مساحات القمح المزروعة هذا العام بلغت 183 ألفا و518 فدانا بمختلف مراكز سوهاج، حيث وفرت المحافظة 17 موقعا تخزينيا موزعة على جميع أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى تشكيل لجان متخصصة لتسلم الأقماح، وذلك تسهيلا على المزارعين لتوريد القمح.

يذكر أن سعر إردب القمح هذا العام بلغ وفقًا لدرجة النقاوة ٢٠٠٠ جنيه لدرجة نقاوة ٢٣.٥، و١٩٥٠ جنيهًا درجة نقاوة ٢٣، و١٩٠٠جنيه درجة نقاوة ٢٢.٥.