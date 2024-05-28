إطلاق مبادرة "مستقبل شبابنا" للتوعية بخطورة الإدمان والعلاج منه بمطروح

أعلن رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، انطلاق مبادرة "مستقبل شبابنا" بتنظيم ندوة توعوية للعاملين بعنوان “خطورة الإدمان وكيفية العلاج منه” بالتعاون بين وحدة السكان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بحضور ناصر النجار نائب رئيس المدينة، وأسماء عاطف مدير وحدة السكان بالمحافظة، والدكتورة إسراء راضي مدير التثقيف الصحي، آية نصر مدير وحدة متطوعي صندوق مكافحة الإدمان بمحافظة مطروح، والشيخ كارم أنور عفيفي واعظ أول بمنطقة وعظ مطروح.

من جانبها أكدت أسماء عاطف مدير وحدة السكان بالمحافظة، أن الوحدة حريصة على المشاركة بالتوعية حول خطوة الإدمان على شبابنا في المجتمع بسبب التغيير في الأنماط والسلوكيات الاجتماعية للأفراد، إلى جانب انعدام الأمان بين الأطفال في الأسر المفككة، وضعف الأفراد على مواجهة مشاكلهم بالهروب إلى الإدمان، وكذلك انعدام الوازع الديني لدى تجار المخدرات ومروجي الأدوية المسببة للإدمان.

وأشارت آية نصر مدير وحدة متطوعي صندوق مكافحة الإدمان بمطروح، إلى أبعاد مشكلة المخدرات والإدمان بمصر، بسبب ابتعاد دور الأسرة لأنها خط الدفاع الأول لحماية أبنائها من المخدرات، وأن الحوار الأسري بين الأبناء والآباء والإنصات لهم باهتمام وتشجيعهم على التعبير وإبداء الرأي يساعد في فهم طبيعة المشكلة في بدايتها، كذلك تشجيع الأبناء على ممارسة الهوايات والأنشطة الفنية والرياضية والثقافية، وحثهم على المشاركات المجتمعية له أثر كبير أيضًا في حمايتهم، وإدراك أساليب الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر من خلال دور صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي في مواجهة المشكلة.

وأضاف فضيلة الشيخ كارم أنور عفيفي، أن الدين الإسلامي أوصى بضرورة الحفاظ على العقل وعلى الشباب والنشء محاربة الإدمان والتلوث الفكرى بالتشدد، وأن من وقع فى دائرة الإدمان بداية الانزلاق إلى كل الموبقات مع ضرورة تجريم الاتجار فى المخدرات؛ باعتبارها جريمة منظمة، فمن واجبنا التوعية بمخاطر الإدمان.

وأكد محمد صابر مدير وحدة السكان بمدينة مرسى مطروح، أننا مستمرون في تنظيم سلسلة الندوات والمبادرات في القرى والنجوع خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح، بالتنسيق مع الجهات المعنية، دار الإفتاء والأزهر الشريف والأوقاف، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والصحة، والتضامن الاجتماعي وغيرها.

يأتي ذلك انطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وإشراف اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظ مطروح وبتعليمات من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بالوزارة.

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