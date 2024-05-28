الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صحفي تونسي يتهم سائق تطبيق ذكي بسرقة هاتفه عقب نهائي أفريقيا

سرقة هاتف - آرشيفية
سرقة هاتف - آرشيفية

تجري الأجهزة الأمنية بالجيزة تحرياتها حول اتهام سائق أحد التطبيقات الذكية بـ سرقة هاتف صحفي تونسي في منطقة الهرم، ما نتج عنه تخلّف الصحفي عن طائرته للعودة إلى بلاده.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الهرم تضمن ورود بلاغ من صحفي تونسي أفاد فيه بقيام سائق أحد التطبيقات الذكية للنقل بسرقة هاتفه بعدما تركه في السيارة وبعدما تواصل مع السائق رفض وأغلق الهاتف.

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وقرر المجني عليه أمام الأجهزة الأمنية في الجيزة أنه طلب سيارة بأحد التطبيقات الذكية للنقل، وحينما ركب السيارة وأثناء المغادرة ترك الهاتف المحمول واتصل بالسائق لطلب إعادة الهاتف، إلاّ أن الأخير رفض ذلك وهو ما نتج عنه تخلفه عن رحلته.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة وجرى ضبط سائق التطبيق الذكي وكشف ملابسات الواقعة.

صحفى تونسى سائق تطبيق ذكي نهائى افريقيا سرقة هاتفه الجيزة

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