“القابضة للصوامع” توقع مذكرة تفاهم لإقامة 5 صوامع للقمح في الدلتا والصعيد

وقعت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أول مذكرة تفاهم مع شركة أبت اسوسيتس إيجيبت المنفذة "لبرنامج الغذاء للمستقبل مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بحضور وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برئاسة الدكتور محمد أبو الوفا، رئيس فريق الزراعة والمياه، مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/مصر، وبعض من مسؤولي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/مصر.



وقع مذكرة التفاهم كل من اللواء شريف باسيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والدكتور وليد سلام، مدير "الغذاء للمستقبل مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).



تهدف مذكرة التفاهم، إلى إنشاء صومعتين كبيرتين وحديثتين (سعة 60 ألف طن كل منهما) وثلاثة صوامع (سعة كل منهم 10 آلاف طن كل منهم) حيث تبلغ طاقتها الإجمالية مجتمعة 150 ألف طن واحدة في كل من الغربية، والمنيا، وسوهاج، واثنين في الشرقية.

وتهدف صوامع القمح إلى تعزيز مرافق التخزين لتقليل خسائر ما بعد الحصاد في قطاع القمح، وبالتالي تحسين الأمن الغذائي. حيث تساعد صوامع القمح الخمسة الجديدة في تنفيذ خطة مصر الوطنية لإنشاء المزيد من الصوامع لزيادة قدرات تخزين القمح في البلاد وتقليل الفاقد والمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي القومي المصري حيث يعد القمح من أهم السلع الإستراتيجية للدول.



ويقوم المشروع بإبرام عقد التصميم وتصنيع الخمسة صوامع والإشراف على مسار عملية الشراء مع ضمان التعاون بين مقاولي المشروع والمقاول المدني لدى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشحنهم إلى محافظة الإسكندرية.

كما يتولى المشروع مسؤولية استلام المعدات وأعمال النقل الداخلي إلى مواقع التركيب المحددة وتخزينها من قبل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين. ويعمل مقاول الصوامع التابع للمشروع على توفير رسومات الأساسات مع الأبعاد والأحمال وتنفيذ التصميم وهندسة الأجزاء الميكانيكية والكهربائية وتوفير الخبرة الفنية والتوجيه والتدريب للمستخدمين النهائيين خلال فترة تجهيز الموقع وتشييد الصوامع لضمان المطابقة مع المواصفات المحددة.



بينما تقوم الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بتوفير المواقع المخططة للصوامع وفحص التربة وتمديد الأساسات وأية إنشاءات لازمة والحصول على تصاريح البناء من جميع الجهات المعنية. وكذلك التأكد وضمان التخزين للأدوات والمعدات وتوظيف وإدارة العمال الذين يقومون بإعداد المواقع وتركيب الصوامع وأخيرا التنسيق مع مقاول الصوامع لدى المشروع لضمان مناسبة جدول التشييد وتركيب الصوامع وكفاية عدد العاملين (من حيث الكم والمهارة) وتركيب الصوامع وفقًا للمواصفات ومعايير الجودة المطلوبة.

جانب من توقيع مذكرة التفاهم

جانب من توقيع مذكرة التفاهم

جانب من توقيع مذكرة التفاهم