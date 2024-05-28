الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

“القابضة للصوامع” توقع مذكرة تفاهم لإقامة 5 صوامع للقمح في الدلتا والصعيد

جانب من توقيع مذكرة
جانب من توقيع مذكرة التفاهم

وقعت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أول مذكرة تفاهم مع شركة أبت اسوسيتس إيجيبت المنفذة "لبرنامج الغذاء للمستقبل مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بحضور وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برئاسة الدكتور محمد أبو الوفا، رئيس فريق الزراعة والمياه، مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/مصر، وبعض من مسؤولي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/مصر. 


وقع مذكرة التفاهم كل من اللواء شريف باسيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والدكتور وليد سلام، مدير "الغذاء للمستقبل مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

 

تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح.. دخول 3.63 مليون طن "ذهب أصفر" شون وصوامع الحكومة


تهدف مذكرة التفاهم، إلى إنشاء صومعتين كبيرتين وحديثتين (سعة 60 ألف طن كل منهما) وثلاثة صوامع (سعة كل منهم 10 آلاف طن كل منهم) حيث تبلغ طاقتها الإجمالية مجتمعة 150 ألف طن واحدة في كل من الغربية، والمنيا، وسوهاج، واثنين في الشرقية. 

 

وتهدف صوامع القمح إلى تعزيز مرافق التخزين لتقليل خسائر ما بعد الحصاد في قطاع القمح، وبالتالي تحسين الأمن الغذائي. حيث تساعد صوامع القمح الخمسة الجديدة في تنفيذ خطة مصر الوطنية لإنشاء المزيد من الصوامع لزيادة قدرات تخزين القمح في البلاد وتقليل الفاقد والمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي القومي المصري حيث يعد القمح من أهم السلع الإستراتيجية للدول. 


ويقوم المشروع بإبرام عقد التصميم وتصنيع الخمسة صوامع والإشراف على مسار عملية الشراء مع ضمان التعاون بين مقاولي المشروع والمقاول المدني لدى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشحنهم إلى محافظة الإسكندرية. 

 

txt

توريد 30 ألف طن قمح إلى صوامع وشون القمح فى دمياط

كما يتولى المشروع مسؤولية استلام المعدات وأعمال النقل الداخلي إلى مواقع التركيب المحددة وتخزينها من قبل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين. ويعمل مقاول الصوامع التابع للمشروع على توفير رسومات الأساسات مع الأبعاد والأحمال وتنفيذ التصميم وهندسة الأجزاء الميكانيكية والكهربائية وتوفير الخبرة الفنية والتوجيه والتدريب للمستخدمين النهائيين خلال فترة تجهيز الموقع وتشييد الصوامع لضمان المطابقة مع المواصفات المحددة. 


بينما تقوم الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بتوفير المواقع المخططة للصوامع وفحص التربة وتمديد الأساسات وأية إنشاءات لازمة والحصول على تصاريح البناء من جميع الجهات المعنية. وكذلك التأكد وضمان التخزين للأدوات والمعدات وتوظيف وإدارة العمال الذين يقومون بإعداد المواقع وتركيب الصوامع وأخيرا التنسيق مع مقاول الصوامع لدى المشروع لضمان مناسبة جدول التشييد وتركيب الصوامع وكفاية عدد العاملين (من حيث الكم والمهارة) وتركيب الصوامع وفقًا للمواصفات ومعايير الجودة المطلوبة.

جانب من توقيع مذكرة التفاهم
جانب من توقيع مذكرة التفاهم
جانب من توقيع مذكرة التفاهم
جانب من توقيع مذكرة التفاهم
جانب من توقيع مذكرة التفاهم
جانب من توقيع مذكرة التفاهم
جانب من توقيع مذكرة التفاهم
جانب من توقيع مذكرة التفاهم
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين اسوسيتس إيجيبت المنفذة لبرنامج الغذاء للمستقبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الوكالة الأمريكية اللواء شريف باسيلي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

مواد متعلقة

طرح 20 ألف رأس ماشية خلال عيد الأضحى بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع

رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملات رقابية موسعة بشارعى فيصل والهرم

مطار العريش يستقبل ثانى طائرة مساعدات محملة بـ1530 خيمة ضمن الأولى والبالغة 4 طائرات

السلع التموينية تتعاقد على استيراد 102 ألف طن زيت

"التموين": تسلم 6.5 مليون طن قصب.. وإنتاج 640 ألف طن سكر

بلغت 30٪ من المستهدف وزير التموين: توريد 900 ألف طن قمح محلى حتى الآن

رئيس جهاز تنمية التجارة يجتمع مع المتقدمين على الفرص الاستثمارية

60 ألف طن.. قفزة نوعية فى سعة تخزين الحبوب فى صومعة بنى عبيد

الأكثر قراءة

مصدر أمنى ينفى استشهاد جندى آخر فى حادث الحدود برفح

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن التحقيقات فى قضية "سفاح التجمع"

قمة الزمالك وأخرى بالسوبر.. ماذا ينتظر الأهلى بعد التتويج بدورى الأبطال؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

ابن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة