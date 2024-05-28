موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو بدوري نايل والقنوات الناقلة لها، سيظل متصدر كافة محركات البحث جوجل الأيام المقبلة، لاسيما بعد توقف المسابقة المحلية الفترة الحالية، لارتباط المنتخب الوطني الأول بمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

موعد مباراة الأهلي وفاركو بمؤجلات دوري نايل

يعود المارد الأحمر للظهور مجددا على الساحة المحلية، وتحديدا مسابقة دوري نايل، بعد غياب خلال الجولات الثالثة الماضية، بمواجهة تبدو سهلا نسيبا على أرض الواقع، عندما يحل ضيفا على نظيره فاركو، يوم 14 يونيو المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام السابعة مساء، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من الدور الأول.

ويأتي ذلك، لأن المباراة ستكون بمثابة الظهور الرسمي الأول للمارد الأحمر، عقب تتويجه بالنجمة الثانية عشر من الأميرة السمراء (دوري أبطال إفريقيا)، على حساب الترجي التونسي، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدف نظيف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو بمؤجلات دوري نايل

تنقل مباراة الأهلي وفاركو، المؤجلة من الجولة الحادية عشر بدوري نايل، والمقرر إقامتها يوم 14 يونيو المقبل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2 على الهواء مباشرة.

موقف الأهلي بجدول دوري نايل

يتواجد المارد الأحمر، في المركز العاشر، بجدول دوري نايل، برصيد 33 نقطة بعدما خاض 15 مباراة فقط، بواقع 10 انتصارات و3 تعادلات وهزيمتين يتيمتين.

ويمتلك الأهلي 10 مؤجلات متنوعة ما بين الدور الأول والثاني لدوري نايل، أمام فاركو والداخلية وطلائع الجيش، وبيراميدز ومودرن فيوتشر، والمصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا، والمقاولون العرب وسموحة وزد، من الجولات الـ11 والـ12 والـ13 والـ14، والـ17 والـ18، والـ19 والـ23، والـ24 والـ25.

وكان اتحاد الكرة، أعلن أمس الإثنين، رسميا تاجيل مباراة المارد الأحمر أمام الألومنيوم، في دور الـ32 بكأس مصر نسخة الموسم الجديد (2023/2024) لآجل غير مسمى.

وكان من المفترض أن يواجه الأهلي، نظيره الألومنيوم، مساء غدا الأربعاء.