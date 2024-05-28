مؤسس "انزل اشتغل": نهدف دعم التعليم الفنى للارتقاء بالوطن

قال مصطفى ياسين، مؤسس مبادرة انزل اشتغل، إنه دشن الكثير من المبادرات التنموية والاجتماعية مثل مبادرة لدعم خريجي التعليم الفني، ثم قام مؤخرًا بتأسيس مبادرة "انزل اشتغل"؛ لتقوية عزيمة الأجيال الجديدة على الاعتماد على النفس، والاجتهاد في العمل من أجل الارتقاء بأنفسهم ووطنهم.

دعم التعليم الفني في مصر

وأكد ياسين، خلال لقائه ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع عبر فضائية دي إم سي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان ومازال خير مثال للعزيمة والإرادة القوية، معبرًا: "الرئيس كان يحرص على السير في الشوارع صباحًا قبل توليه منصب رئيس الجمهورية من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، نحن نريد أن يكون الأجيال الصاعدة ذات عزيمة وإرادة قوية".

وأضاف في حديثه، أن ملف تغيير نظرة المجتمع تجاه التعليم الفني من أهم الملفات التي يجب العمل عليها الفترة المقبلة، معبرًا: "قسم الملابس الجاهزة من أهم التخصصات التي تحتاج إلى عمالة مدربة الآن، وبالتالي التعليم الفني في مصر مرتبط بسوق العمل بصورة كبيرة".

واستطرد: "مبادرة انزل اشتغل هدفها تشجيع الطلاب بالتعليم الفني على الاجتهاد من أجل الارتقاء بالمجتمع".