الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة: "سفاح التجمع" كان يعاشر ضحاياه من الفتيات قبل قتلهن

سفاح التجمع
سفاح التجمع

كشفت اعترافات المتهم في القضية المعروفة بـ"سفاح التجمع"، خلال التحقيقات بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، بحسب بيان النيابة العامة.

مقاطع جنسية للضحايا على هواتف المتهم

وأشار بيان النيابة إلى أن المتهم أقر بواقعة قتل المجني عليها التي عثر عليها بطريق ٣٠ يونيو بدائرة محافظة بورسعيد  التي أيدها فحص وتفريغ النيابة العامة للهاتفيْن؛ حيث أسفر ذلك عن وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثمان المجني عليها.

كما أسفر عن ارتكاب المتهم واقعة مماثلة مع سيدة أخرى، كان قد عُثر على جثمانها يوم السبت الموافق الثالث عشَر من شهرِ إبريل الماضي على جانب الطريق آنف البيان- في اتجاه محافظة الإسماعيلية-، وقد حرر عنها المحضر الرقيم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب.

سفاح القاهرة محافظة بور سعيد كريم مسلم سفاح أخبار السفاح

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