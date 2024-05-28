الثلاثاء 28 مايو 2024
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شوادر للخراف الحية.. تفاصيل استعداد المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لعيد الأضحى

جريدة الدستور

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الاستعدادات النهائية لضخ السلع الغذائية وتوافُر السلع في إطار استعدادات عيد الأضحى المُبارك، فقد كشف وزير التموين والتجارة الداخلية  الدكتور علي المصيلحي عن  انتشار المجمعات الاستهلاكية لتوفير اللحوم للمواطنين، وكذا الدواجن المُجمدة.

 شوادر لبيع الخراف الحيّة وإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة

 ولفت وزير التموين إلى إنشاء الشوادر لبيع الخراف الحيّة بالمحافظات، وإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين لمتابعة الحالة التموينية وتوافُر السلع واسطوانات الغاز والمحروقات بمحطات الوقود.

 

 

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وأوضح "المصليحي"  أن الاستعدادات تتضمن ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بواقع 180 ألف طن سكر معبأ، و60 ألف طن زيت طعام، و15 ألف طن أرز، و20 ألف طن مكرونة، بالإضافة إلى الكميات المُقررة للبطاقات التموينية.

استيراد 20 ألف رأس ماشية طازجة 

وكذلك استيراد 20 ألف رأس ماشية طازجة من خلال "الشركة المصرية السودانية"، وجار طرحها بعدد 1500 منفذ توزيع مُتنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة، بالإضافة إلى طرح 5000 رأس ضأن مُبردة، لافتًا أيضًا إلى التعاقدات بشأن توفير اللحوم المجمدة، ورؤوس الأغنام البلدي.

 

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من جهته قال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، إنه سيتم طرح  "أوراك مجمدة" للمواطن بسعر 90 جنيهًا، والصدر عبوة زنة 450 جرامًا بسعر 57 جنيهًا، ومتوفر كميات 100 طن أوراك و120 طن صدور.

المجمعات الاستهلاكية ستعمل يوم وقفة عرفات وأول وثاني وثالث أيام العيد

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير قد وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر السلع والحالة التموينية وتوافر أسطوانات الغاز والمحروقات بمحطات الوقود، مضيفًا أن فروع التجزئة في المجمعات الاستهلاكية ستعمل يوم وقفة عرفات وأول وثاني وثالث أيام العيد، بالإضافة إلى استمرار البيع بعدد 2 فرع جملة رئيسي في عواصم المحافظات على مستوى الجمهورية لتوفير السلع.

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