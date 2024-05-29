موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني

يشهد محرك البحث "جوجل" اقبالًا كثيفا من طلاب الشهادة الإعدادية وذويهم من جميع محافظات مصر، وتعتبر محافظة الدقهلية من أكبر المحافظات التي يبحث طلاب الشهادية الإعدادية عن النتيجة منذ انتهاء الامتحانات رسميًا والجميع يترقب موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

تزداد عمليات البحث حول نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية للترم الثاني من العام 2024، وموقع "الدستور" يقدم لكم في السطور القادمة موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني والأخير.

المعلومات الأكيدة أن أعمال التصحيح في مواد الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، لا يزال مستمر حتى الآن، وأنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2024 في محافظة الدقهلية، بعد الإنتهاء من أعمال تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات والمراجعة.

موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الدقهلية

فور انتهاء المدرسين من أعمال تصحيح كافة المواد، التي تضاف للمجموع والأخرى غير المضافة، يتم عرض هذه النتائج بالكامل على محافظ الدقهلية، وفور اعتمادها من محافظ الدقهلية يتم عرضها للجمهور وتكون متاحة على موقع جريدة "الدستور"، ومن المتوقع أن يكون هذا الاعتماد في القريب العاجل.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الأول

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول في الدقهلية وباقي المحافظات على النحو التالي:

البداية مع اللغة العربية بإجمالي عدد درجات 40 درجة، واللغة الإنجليزية وإجمالي درجاتها 30 درجة، وفيما يخص مواد الدراسات الاجتماعية فهي 20 درجة، وكذلك لرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، ليصبح المجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني

يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

باتمام الطالب امتحانات الترم الثاني يضاف إليه درجات الترم الأول لتصبح الآتي

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

ومن الضروري أن يعرف الطالب المواد التي لا تضاف إلى المجموع لرصد درجاتها وهي التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، و20 درجة للحاسب الآلي.

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