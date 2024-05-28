محافظ مطروح يتفقد البرنامج التدريبي لأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي والصيادلة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء أعمال البرنامج التدريبي لأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي والصيادلة والتمريض والمثقفين الصحيين بالمحافظة وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح.

_الألف يوم الذهبية

يأتي ذلك ضمن تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية لتأهيل فرق تقديم المشورة الأسرية المتكاملة في وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التي تقدم خدمات المبادرة.

_إستراتيجية السكان

وأشار الدكتور أحمد خيري مساعد المشرف العام على المبادرة أن يأتي ذلك تزامنا مع تنفيذ إستراتيجية السكان بمحافظة مطروح ضمن الخطة العاجلة التي تشمل محافظات الغربية وأسيوط بالإضافة لمحافظة مطروح بما يضمن تواجد فرق المشورة الأسرية المتكاملة في وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات تقديم مشورة ماقبل الزواج ومشورة الحمل والولادة ومشورة متابعة صحة الأم والطفل حتى عمر ٦ سنوات لتثقيف الأسرة بأهمية الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية وتطبيق الحضن الدافئ في الساعة الذهبية الأولى ومتابعة نمو وتطور الطفل والتغذية السليمة والتربية الإيجابية باعتبارهم أحد أبرز محاور عمل المبادرة والتي تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية.

_رعاية صحية أولية

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، علي أن المبادرة تتضمن خلال المرحلة الأولى تدريب عدد ٩٦ متدرب من ٢٠ وحدة رعاية صحية أولية ومستشفى على مستوى محافظة مطروح.

وتنظم مديرية الصحة بمطروح، قافلة طبية مجانية بمنطقة المثانى غرب مطروح التابعة للإدارة الصحية بالنجيلة يومي الأربعاء والخميس 29 و30 مايو الجاري، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجا.

دعم وخدمة المواطنين

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن جهود الدولة واضحة في اطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، مشيرا إلى العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحي على وجه الخصوص من أجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام.

1000261130

1000261121

1000261124

1000261127