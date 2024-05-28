المسمار الأخير فى نعش نتنياهو.. المعارضة الإسرائيلية تبحث سبل الإطاحة بالحكومة

يعمل زعماء أحزاب المعارضة الإسرائيلية على إسقاط حكومة نتنياهو المتطرفة بشكل ملح وشديد الترقب بعد أعقاب المجزرة التي قامت بها قوات الاحتلال مساء الأحد وحتى فجر الإثنين، بقصف خيام النازحين في رفح الفلسطينية، مما أدى إلى حرق الخيام، وارتقى خلالها أكثر من 40 شهيدًا فلسطينيًا معظمهم من الأطفال.

وأصبح الشارع الإسرائيلي وأعضاء كابينت الحرب متيقنا أن بنيامين نتنياهو يعرقل المفاوضات، لأسباب شخصية وسياسية، وهناك أصوات خرجت تطالب بعقد صفقة فورية، والإطاحة به، خاصة بعد تبين استطلاعات الرأي بنسبة 70% يرون تقديم الانتخابات في إسرائيل.

نتنياهو يهدد الشعب اليهودى

بينما وجه نتنياهو رسالة للمتظاهرين، قائلًا: “أنتم تقوضون حركة حماس وتقوضون الحكومة الإسرائيلية، ومحاولة الإطاحة بالحكومة قد تضر بسير المفاوضات، بجانب 52% من الإسرائيليين لا يودون توسيع العمليات العسكرية في رفح، خوفًا من أن الغارات العسكرية المكثفة قد تصل للمحتجزين”.

اجتماع مرتقب فى إسرائيل لإسقاط حكومة نتنياهو

وفي هذا الصدد، قالت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، دانا أبوشمسية، إن الأقوال عن إسقاط الحكومة الإسرائيلية الحالية والإطاحة ببنيامين نتنياهو باتت تتحول إلى أفعال من قبل زعماء أحزاب المعارضة الإسرائيلية، والتي تتمثل في زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان، والوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلي المستقيل جدعون ساعر، ورئيس حزب "تكفا حداشاه" (أمل جديد)، حيث قرروا اجتماعًا مرتقبًا غدًا لبحث سبل جميع الأدوات المتاحة لإسقاط الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية والبحث عن سلطة بديلة بشكل فوري وعاجل حتى وإن كانت أثناء الحرب.

وأوضحت أن “لابيد وليبرمان وساعر” اتفقوا في الأخير على ضرورة تقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل للإطاحة بنتنياهو، خاصة أن استطلاعات الرأى الأخيرة توضح تراجع كفة ميزان نتنياهو لدى الشارع الإسرائيلي كونه يحصل فقط على 19 مقعدا من أصل 120، إذا ما جرت انتخابات عامة في الكنيست أو في إسرائيل مجددا.

إسرائيل تعلن خسائرها منذ اندلاع المواجهة مع حزب الله اللبنانى

فيما نشرت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلية خسائر تل أبيب من منشآت ومؤسسات و"كيبوتس" منذ اندلاع المواجهة مع حزب الله.

وقالت، إن 930 منزلًا ومبنى تعرضت للضرر في 86 بلدة شمال إسرائيل منذ اندلاع المواجهة مع حزب الله، بجانب 130 منزلًا من أصل 155 في كيبوتس المنارة تعرضت للدمار إثر قصف صاروخي من جنوب لبنان، مؤكدة أيضًا أن 124 منزلًا في مدينة كريات شمونة تعرضت لأضرار منذ اندلاع المواجهة مع حزب الله.