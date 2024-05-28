وكيل "تعليم الوادي الجديد" يشكر القائمين على القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة

بعث المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد ، خالص شكره وتقديره للقائمين على أعمال القوافل التعليمية التي جرى تنفيذها على مدار ٣ أيام لطلاب شهادة الثانوية العامة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ، فى إطار التعاون المشترك بين وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة.





وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى تنفيذ المحاضرات بمجموعة من القاعات المجهزة بأحدث الأجهزة والتى نجحت فى إجراء البث المباشر لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة لخدمة ودعم جميع الطلاب المستهدفين من القوافل

وقدم وكيل التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير لجميع المشاركين بالقافلة على جهدهم المبذول على مدار ٣ أيام فى دعم الطلاب، حيث لاقت المحاضرات إقبالا وتفاعلا كبيرا من الطلاب.



وأكد الدور الهام للقوافل فى تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة فى الامتحانات، فضلا عن تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومواجهة الدروس الخصوصية.