تحديث لحظي سعر الذهب اليوم بالجنيه المصري والدولار

ينال البحث عن سعر الذهب اليوم اهتمام متزايد في ظل الانخفاض الملحوظ في سعره في معاملات سوق الصاغة ما دفع الكثيرين للإسراع من أجل شراء المعدن الأصفر الذي يحتفظ بقيمته على مدار الأعوام كما أنه يمثل زينة مهمة للسيدات.

ننشر في التقرير التالي آخر تحديث لحظي لسعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 مايو 2025 في مصر بالجنيه المصري والدولار في سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم عيار 24

3582.75 جنيه بيع

3560 جنيه شراء

سعر الذهب اليوم عيار 22

3284.25 جنيه بيع

3263.25 جنيه شراء

سعر الذهب اليوم عيار 21

3135 جنيه بيع

3115 جنيه شراء

سعر الذهب اليوم عيار 18

2687.25 جنيه بيع

2670 جنيه شراء

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 14

2090 جنيه بيع

2076.75 جنيه شراء

سعر الذهب اليوم عيار 12

1791.5 جنيه بيع

1780 جنيه شراء

سعر الذهب اليوم عيار 9

1343.5 جنيه بيع

1335 جنيه شراء

سعر الذهب جنيه ذهب اليوم

25080 جنيه بيع

24920 جنيه شراء

سعر الذهب الدولار

أما بالنسبة لسعر الذهب العالمي فقد استقر سعر الاونصة عند 2355 دولار أمريكي للبيع و 2354 دولار أمريكي للشراء

سعر الذهب btc اليوم في مصر

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

20075 جنيه

سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

13950 جنيه

سعر ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

19900 جنيه

سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

28075 جنيه

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2024/5/28 فى مصر بالجنيه والدولار