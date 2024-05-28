الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

ينال البحث عن سعر الذهب اليوم اهتمام متزايد في ظل الانخفاض الملحوظ في سعره في معاملات سوق الصاغة ما دفع الكثيرين للإسراع من أجل شراء المعدن الأصفر الذي يحتفظ بقيمته على مدار الأعوام كما أنه يمثل زينة مهمة للسيدات.

ننشر في التقرير التالي آخر تحديث لحظي لسعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 مايو 2025 في مصر بالجنيه المصري والدولار في  سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء 

 

سعر الذهب اليوم عيار 24 

3582.75 جنيه بيع

3560 جنيه شراء

سعر الذهب اليوم عيار 22

3284.25 جنيه بيع

3263.25 جنيه شراء

سعر الذهب اليوم عيار 21

3135 جنيه بيع

3115 جنيه شراء

سعر الذهب اليوم عيار 18

2687.25 جنيه بيع

2670 جنيه شراء

 

سعر الذهب اليوم في مصر 

 

سعر الذهب اليوم عيار 14

2090 جنيه بيع

2076.75 جنيه شراء

سعر الذهب اليوم عيار 12

1791.5 جنيه بيع

1780 جنيه شراء

سعر الذهب اليوم عيار 9

1343.5 جنيه بيع

1335 جنيه شراء

سعر الذهب جنيه ذهب اليوم

25080 جنيه بيع

24920 جنيه شراء

تحديث لحظي الآن| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

 

سعر الذهب الدولار 

 

أما بالنسبة لسعر الذهب العالمي فقد استقر سعر الاونصة عند 2355  دولار أمريكي للبيع و 2354  دولار أمريكي للشراء 

 

سعر الذهب btc اليوم في مصر 

 

سعر  سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

20075 جنيه

سعر  نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

13950 جنيه

سعر  ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

19900 جنيه

سعر  جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

28075 جنيه

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