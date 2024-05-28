تحديث لحظي سعر الذهب اليوم بالجنيه المصري والدولار
ينال البحث عن سعر الذهب اليوم اهتمام متزايد في ظل الانخفاض الملحوظ في سعره في معاملات سوق الصاغة ما دفع الكثيرين للإسراع من أجل شراء المعدن الأصفر الذي يحتفظ بقيمته على مدار الأعوام كما أنه يمثل زينة مهمة للسيدات.
ننشر في التقرير التالي آخر تحديث لحظي لسعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 مايو 2025 في مصر بالجنيه المصري والدولار في سوق الصاغة.
سعر الذهب اليوم للبيع والشراء
سعر الذهب اليوم عيار 24
3582.75 جنيه بيع
3560 جنيه شراء
سعر الذهب اليوم عيار 22
3284.25 جنيه بيع
3263.25 جنيه شراء
سعر الذهب اليوم عيار 21
3135 جنيه بيع
3115 جنيه شراء
سعر الذهب اليوم عيار 18
2687.25 جنيه بيع
2670 جنيه شراء
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم عيار 14
2090 جنيه بيع
2076.75 جنيه شراء
سعر الذهب اليوم عيار 12
1791.5 جنيه بيع
1780 جنيه شراء
سعر الذهب اليوم عيار 9
1343.5 جنيه بيع
1335 جنيه شراء
سعر الذهب جنيه ذهب اليوم
25080 جنيه بيع
24920 جنيه شراء
سعر الذهب الدولار
أما بالنسبة لسعر الذهب العالمي فقد استقر سعر الاونصة عند 2355 دولار أمريكي للبيع و 2354 دولار أمريكي للشراء
سعر الذهب btc اليوم في مصر
سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
20075 جنيه
سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
13950 جنيه
سعر ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
19900 جنيه
سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
28075 جنيه
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