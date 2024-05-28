الطريقة الكسنزانية بالعراق تنعى عبدالباعث الكتانى محدث الإسكندرية

تقدمت الطريقة القادرية الكسنزانية، برئاسة شيخها محمد شمس الدين نهروا الكسنزان، بواجب العزاء إلى عائلة الشيخ عبدالباعث الكتانى وإلى مشيخة الأزهر الشريف وإلى الطرق الصوفية بمصر، فى وفاة العلامة الأزهرى الصوفى الدكتور محمد عبدالباعث الكتانى، محدث الإسكندرية وشيخ الطريقة الكتانية.

وقالت الطريقة القادرية الكسنزانية فى بيانها اليوم: "ننعى بمزيد من الأسى والحزن لقضاء الله، وقدره، الشيخ محمد إبراهيم عبدالباعث الكتانى، الذى لبى نداء ربه، وقد عهدناه منافحًا ومدافعًا عن التصوف وأهله، وطالما كانت له خدمات جليلة للعالم الإسلامى فى علم الحديث وأسانيده، وإذ إننا نشاطركم أحزانكم لرحيله، ونسأل الله الكريم الرحمن الرحيم، جلت قدرته أن يصب عليه شآبيب رحمته، وأن يمن عليه بالمغفرة والرضوان وأن يسكنه فسيح الجنان مع النبيبن والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا ونسأل الله تعالى أن يلهم مريديه وأحبابه جميعًا الصبر الجميل والسلوان، وأن يجعل هذا المصاب الجلل خاتمة للأحزان".

محمد إبراهيم عبدالباعث.. من علماء الأزهر وينتمى لطريقة صوفية مغربية

والشيخ عبدالباعث الكتانى اسمه بالتفصيل هو «محمد بن إبراهيم بن عبد الباعث بن أحمد بن غنيم، وينتهي نسبه إلى الإمام أبي عبدالله الحسين السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليهما السلام - من البضعة الزهراء فاطمة سيدة نساء العالمين بنت أشرف الخلق صفوة الملك الحق سيد الأولين والآخرين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.

ولد بمدينة الإسكندرية يوم الإثنين الأول من شهر يوليو سنة 1946 ميلادية، والده كان عالمًا نابغًا وفقيهًا ذا دراية، واسع الاطلاع في شتى علوم الشريعة منقولها ومعقولها، كما كان شاعرًا مطبوعًا ومحاضرًا موهوبًا، وضريحه بمسجده بالإسكندرية، وهو ينتمى للطريقة الصوفية الكتانية التى تتواجد بالمملكة المغربية.