الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حريق ضخم غرب رفح الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلى

حريق ضخم غرب رفح
حريق ضخم غرب رفح الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بنشوب حريق ضخم غرب رفح الفلسطينية جراء استمرار القصف المدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدينة.

مليون فلسطيني نزحوا من منطقة رفح الفلسطينية

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن نحو مليون فلسطيني نزحوا من منطقة رفح جنوب قطاع غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية؛ بسبب قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أماكن إقامتهم.

ونزحت عشرات العائلات؛ بسبب قصف القوات الإسرائيلية مدارس الإيواء وعيادة تل السلطان والمستشفى الإندونيسي.

حريق ضخم حريق ضخم غرب رفح الفلسطينية رفح الفلسطينية غرب رفح الفلسطينية القصف المدفعي الإسرائيلي استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي

مواد متعلقة

وزير العدل بجنوب إفريقيا يدين العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة

"الأونروا": لا مناطق آمنة تؤوى آلاف النازحين مع تقدم الدبابات الإسرائيلية فى رفح

اليابان: قتل النساء والأطفال فى رفح الفلسطينية أمر غير مقبول

أيرلندا: نعلن الاعتراف رسميًا بفلسطين وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها

جنوب إفريقيا تدين القصف الإسرائيلى الذى استهدف خيام النازحين فى رفح الفلسطينية

التلويح بحل "مجلس الحرب".. قشة نتنياهو للنجاة من الغرق

وزير الخارجية الأيرلندى: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى ناقشوا احتمال فرض عقوبات على إسرائيل

الاحتلال يعلن إصابة 13 عسكريًا فى معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

الأكثر قراءة

قمة الزمالك وأخرى بالسوبر.. ماذا ينتظر الأهلى بعد التتويج بدورى الأبطال؟

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن التحقيقات فى قضية "سفاح التجمع"

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

ابن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة