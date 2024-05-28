حريق ضخم غرب رفح الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بنشوب حريق ضخم غرب رفح الفلسطينية جراء استمرار القصف المدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدينة.

مليون فلسطيني نزحوا من منطقة رفح الفلسطينية

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن نحو مليون فلسطيني نزحوا من منطقة رفح جنوب قطاع غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية؛ بسبب قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أماكن إقامتهم.

ونزحت عشرات العائلات؛ بسبب قصف القوات الإسرائيلية مدارس الإيواء وعيادة تل السلطان والمستشفى الإندونيسي.