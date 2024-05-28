الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شهود عيان: مجزرة جديدة ترتكبها إسرائيل فى منطقة المواصى غرب رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بوجود حرائق مستمرة في رفح الفلسطينية جراء القصف الوحشي الذي ينفذه جيش الاحتلال على مناطق مختلفة بالمدينة.

مجزرة جديدة ترتكبها إسرائيل فى منطقة المواصى

قال شهود عيان، إن مجزرة جديدة ترتكبها إسرائيل في منطقة المواصي غرب رفح الفلسطينية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وأشار شهود عيان، إلى ارتقاء 20 شهيدا على الأقل وعشرات المصابين في قصف قوات الاحتلال خيام النازحين غرب رفح الفلسطينية.

شهود عيان غرب رفح الفلسطينية رفح رفح الفلسطينية إسرائيل منطقة المواصي مجزرة جديدة ترتكبها إسرائيل

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