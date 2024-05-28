بفيديو لـMacklemore.. كيف دعّمت ياسمين عبدالعزيز القضية الفلسطينية؟

منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، وتدعم ياسمين عبد العزيز القضية من خلال نشرها للأخبار عبر صفحاتها الرسمية المختلفة على مواقع التواصل المختلفة، ونشر جرائم الاحتلال أمام أعين الجميع خاصة أن لديها قرابة 19 مليون متابعًا من مختلف الجنسيات.

وقررت ياسمين عبدالعزيز، اليوم، الاستعانة بمقطع فيديو قصير للمغني العالمي Macklemore عبر خاصية الـ"ستوري"، على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" لدعم القضية الفلسطينية خاصًة بعد محرقة الخيام التي وقعت مساء أول أمس في منطقة رفح الفلسطينية.

كان الفيديو الذي شاركته ياسمين على "انستجرام" يحتوي على الكثير من الكلمات التي توضح ما يمر به الفلسطينين:"يا لها من تجربة علاجية أن تسمع حشدًا من الناس يصرخون بما كنت عليه منذ عدة أشهر مضت" وكان هذا التلعيق مصحوبًا بعلم فلسطين، مع شكر للفنان ماكلمور.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني والمعروفة إعلاميًا بـ"محرقة الخيام" في الساعات الأخيرة من مساء الأحد، بقصف مخيمات للنازحين الفلسطينيين شمال غرب رفح راح ضحيتها عشرات من الشهداء والجرحى.