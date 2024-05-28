الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز

محافظ بورسعيد يوجه بالإسراع في أعمال تطور المحاور والطرق الرئيسية ببورفؤاد

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي العباس بن عبد المطلب ونور الإسلام، وذلك عقب انتهاء أعمال إحلال وتجديد خطي طرد محطات رفع صرف صحي العبور والأمل، وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بمدينة بورفؤاد، تماشيًا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي العباس بن عبد المطلب ونور الإسلام بمدينة بورفؤاد 

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع العباس بن عبد المطلب بداية من شارع بن خلدون وصولًا حتى ميدان الأمل بطول 700 م،  بينما تتمثل المرحلة الثانية في  تطوير  شارع نور الإسلام بداية من شارع القدس الشريف وصولًا لميدان الأمل بطول 800 م.

وأوضح المحافظ، أن أعمال التطوير تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

ووجه محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارعين لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق بمدينة بورفؤاد، تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية.

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أعمال رفع كفاءة بورسعيد بورفؤاد مدن محاور

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