الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة قناة السويس يتابع استعدادات كليتي العلوم والتربية للاعتماد

جانب من اجتماع رئيس
جانب من اجتماع رئيس جامعة قناة السويس

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الشكر لكليات الزراعة والصيدلة وطب الأسنان على أدائهم المشرف أثناء استقبال زيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، متمنيًا أن تُتوج تلك الجهود بتجديد الاعتماد لكليتي الصيدلة وطب الأسنان والاعتماد البرامجي لـ 6 برامج بكلية الزراعة.

 

جاء ذلك أثناء انعقاد اجتماع مجلس جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبمشاركة نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وشريف فاروق أمين عام الجامعة.

استعدادات كليتي العلوم والتربية للاعتماد

واستمع مندور، إلى تقرير حول استعدادات كليتي العلوم والتربية للاعتماد البرامجي لبرنامجين بكل كلية، كما تابع موقف كليات السياحة والفنادق، والهندسة والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية من التقدم للاعتماد.

 

 جامعة قناة السويس تُطلق قافلة طبية توعوية شاملة لأهالى قرية “الشهيد الخيرى”

وعلى الجانب الآخر، نفذ قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، وبالتعاون مع حياة كريمة- قافلة طبية توعوية ضمن قوافل الجامعة التنموية المُتكاملة، لتقديم خدماتها لأهالي قرية الشهيد خيري التابعة لمدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، ضمن الدور المجتمعي الذي تقدمه الجامعة لقرى إقليم القناة وسيناء، برعاية من الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

وأكد رئيس الجامعة، أن فعاليات القافلة تأتي في إطار المشاركة الإيجابية والفعالة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقتها القيادة السياسية للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر، مشيرًا إلى قيام الجامعة بإطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة قدمت خدمات علاجية ومجتمعية لآلاف المواطنين انطلاقًا من دورها ومسئوليتها تجاه المجتمع.

وأسفرت القافلة عن الكشف على 643 حالة مرضية في 11 تخصصًا طبيًا ما بين "الأطفال، والنساء والتوليد، والأنف والأذن، والرمد، والمسالك، والأمراض الجلدية، والباطنة، والصدر، والعظام، وطب الأسرة، طب الأسنان"، إلى جانب صرف الأدوية للمرضى بالمجان من خلال منفذ الصيدلية الخاص بالقافلة.

كما قام فريق من كلية كلية الزراعة بزيارة عدد من بساتين وحقول المحاصيل المختلفة مستهدفه 45 مُزارعا، والتي شملت محاصيل البطيخ، والشمام الإسمعلاوي والفراولة والبصل ونخيل البلح والمانجو وعباد الشمس والذرة والقمح.

إلى جانب قيام فريق كلية التربية بتقديم خدمات توعوية بضرورة الحصول على فرص لتحسين المعيشة، وعمل مشروعات لاكتساب الدخل من المنزل، فضلا عن التوعية بضرورة محو الأمية للحصول على فرص عمل والتغلب على مشاكل البطالة.

أما فريق كلية الطب البيطري- تم الكشف على 550 حالة بيطرية تشمل "أبقار وجاموس، أغنام وماعز، خيول، دواجن وطيور وأرانب".

وعن كلية التمريض تم عمل ندوة تثقيف صحي حول التعرف على أمراض حساسية الرئة، ونزيف الرحم وطرق الوقاية ووسائل منع الحمل، وأشرف على تنظيم القافلة المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة.

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