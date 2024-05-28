بعد لقب الكونفيدرالية.. جوميز يطلب وضع شرط جزائى بعقده الجديد مع الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن رغبة البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق في وضع شرط جزائي في عقده مع الأبيض خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما قاد الفريق الأبيض للتتويج بلقب الكونفيدرالية.

واستقر مسئولو الزمالك على تجديد التعاقد مع جوميز في الفترة المقبلة وبقائه مع الفريق.

وأوضح المصدر أن عقد جوميز الحالي لا يتضمن أي شروط جزائية مع الزمالك، لكن المدرب يرغب في وضع شرط جزائي في عقده الجديد مع الفريق.

وحصل جوميز مؤخرًا على الكونفيدرالية الإفريقية مع الزمالك، وهو ما جعل الإدارة تقرر تجديد التعاقد معه.

جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة 5 أيام

وفي سياق آخر قرر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 5 أيام بعد الفوز على الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل على ملعب النادي، استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر له يوم 14 يونيو المقبل والمؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

كان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الزمالك أمام بروكسي في دور الـ32 لكأس مصر، والتي كان مقررًا لها يوم 30 مايو الجاري.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الاتحاد السكندري بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة.

أبدى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالفوز على الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني عقب اللقاء:" الزمالك قدم مباراة كبيرة وسيطر على الكرة أمام فريق صعب من الناحية الدفاعية وعملنا على خلق فرص تهديفية من أجل التسجيل في لقاء الاتحاد".

وتابع :" الزمالك يستحق الفوز في لقاء الأمس وحصد الثلاث نقاط واللاعبون قدموا مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري في اللقاء".