الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد لقب الكونفيدرالية.. جوميز يطلب وضع شرط جزائى بعقده الجديد مع الزمالك

جوميز
جوميز

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن رغبة البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق في وضع شرط جزائي في عقده مع الأبيض خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما قاد الفريق الأبيض للتتويج بلقب الكونفيدرالية.

واستقر مسئولو الزمالك على تجديد التعاقد مع جوميز في الفترة المقبلة وبقائه مع الفريق.

وأوضح المصدر أن عقد جوميز الحالي لا يتضمن أي شروط جزائية مع الزمالك، لكن المدرب يرغب في وضع شرط جزائي في عقده الجديد مع الفريق.

وحصل جوميز مؤخرًا على الكونفيدرالية الإفريقية مع الزمالك، وهو ما جعل الإدارة تقرر تجديد التعاقد معه.

جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة 5 أيام

وفي سياق آخر قرر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 5 أيام بعد الفوز على الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل على ملعب النادي، استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر له يوم 14 يونيو المقبل والمؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

كان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الزمالك أمام بروكسي في دور الـ32 لكأس مصر، والتي كان مقررًا لها يوم 30 مايو الجاري.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الاتحاد السكندري بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة.

أبدى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالفوز على الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني عقب اللقاء:" الزمالك قدم مباراة كبيرة وسيطر على الكرة أمام فريق صعب من الناحية الدفاعية وعملنا على خلق فرص تهديفية من أجل التسجيل في لقاء الاتحاد".

وتابع :" الزمالك يستحق الفوز في لقاء الأمس وحصد الثلاث نقاط  واللاعبون قدموا مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري في اللقاء".

الزمالك جوزيه جوميز جوميز الكونفدرالية الكونفدرالية الافريقية

الأكثر قراءة

قمة الزمالك وأخرى بالسوبر.. ماذا ينتظر الأهلى بعد التتويج بدورى الأبطال؟

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن التحقيقات فى قضية "سفاح التجمع"

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

ابن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة