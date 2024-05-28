الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"البناء والأخشاب": إنجازات غير مسبوقة في ملف الطرق

نقاب البناء والأخشاب
نقاب البناء والأخشاب

عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعا مع ممثلي العاملين بشركات الطرق والكباري والهيئة العامة للطرق.

يأتي ذلك استكمالا لسلسلة الاجتماعات مع ممثلين العاملين في الشركات المختلفة، حيث سبقها اجتماعات للعاملين في قطاعات الأسمنت، الإسكان، السيراميك، والخزف والصيني.

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وخلال الاجتماع، وجه عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، الشكر للقيادة السياسية، ووزير النقل، على النهضة غير المسبوقة التى تشهدها مصر في ملف إنشاء الطرق والكباري.

وأشاد الجمل، بتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن أن تكون أولوية الإسناد للشركة القابضة والشركات التابعة، في إطار حرصه على  استدامة الشركات الوطنية والحفاظ على عمالها.

ووجه الشكر لجميع العاملين بالشركات على ما يبذلونه من جهد واضح في ملف الإنشاءات ورفع الكفاءة والتطوير.

وخلال الاجتماع تطرق النقاش إلى احتياجات اللجان النقابية، لاسيما فيما يتعلق بملف التدريب والتثقيف.

وتضمنت المطالب ما يتعلق بملف العلاج وأهمية الارتقاء به، وكذلك مشكلات مكافآت نهاية الخدمة، والحد الأدنى للأجور، وما حدث من فجوة بين العمال القدامى وحديثي التعيين.

من جانبه وعد عبد المنعم الجمل، بعرض كافة مطالب العمال على المسئولين، مشددا على ضرورة العمل من أجل  خلق نوع من التوازن بين المتطلبات واستدامة الشركات حتى نتجاوز الأزمة الماليه العالمية.

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وأوصى الجمل، العمال بضرورة زيادة مهاراتهم الفنية، والتعريف بقوانين العمل، النقابات، والتأمينات. 

من جهته وجه عبد الناصر بكر، الأمين العام للنقابة، الشكر  للواء مهندس حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، لإسناده معظم العمليات للشركات التابعة للشركة القابضة للطرق، وهو ما يساعد هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالها.

وأشاد بكر، بحرص رئيس الشركة القابضة، والمهندس علي عياد، العضو المنتدب التنفيذى، على الاحتفاظ بالعمالة ومساندة الشركات، موجها الشكر للأعضاء المنتدبين ومجالس إدارات الشركات التابعة.

وطالب عبد الناصر بكر، مسئولي اللجان النقابية بضرورة التواجد بين العمال، وفتح قنوات تواصل مباشر مع الإدارات لمناقشة كافة الاحتياجات، تجنبا لحدوث أي مشكلة تؤثر على سير العمل.

 وأعلن الأمين العام لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب، مواصلة اللقاءات للتعرف عن قرب على احتياجات اللجان النقابية، لضمان حقوق العمال من ناحية، ولتأكيد مواصلة سير العمل والإنتاج بكافة المواقع.

وأشار إلى أن النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أبوابها مفتوحة لاستقبال كافة العاملين، وتضم هيئة مستشارين على أعلى مستوى للتعامل مع أي مشكلات تخص العاملين.

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النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب عبد المنعم الجمل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الطرق والكباري الهيئة العامة للطرق

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