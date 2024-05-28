الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة مكادي بكأس مصر

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مكادي أحد فرق دوري المحترفين (القسم الثاني أ)، في بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ومكادي بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

يواجه سيراميكا كيلوباترا نظيره مكادي، في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الجبل الأخضر، في افتتاحية منافسات دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024).

تشكيل سيراميكا كيلوباترا أمام مكادي بكأس مصر

حراسة المرمى: محمد كوكو 

خط الدفاع: أحمد هاني - سعد سمير - رجب نبيل -محمد ابو العلا. 

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - أحمد القرموطي - فيڤور اكيم.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: 

علي الجابري - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي -علاء شعبان - نور علاء - أحمد بلحاج - محمد توني - صامويل أمادي - مروان عثمان.

تشكيل سيراميكا كيلوباترا أمام مكادي بكأس مصر

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا ومكادي بكأس مصر 

تنقل مباراة سيراميكا كليوباتا ومكادي، في افتتاحية منافسات دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024)، في تمام الخامسة مساء، عبر احدى شبكة قنوات أون تايم سبورتس، سواء عبر 1 أو 2، على الهواء مباشرة.

الوقت الإضافي وضربات الجزاء يحددان المتأهل

تنص لائحة مسابقة كأس مصر (نسخة موسم 2023/2024)، أنه في حالة إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سواء كان سلبيا أو إيجابيا، يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حالة استمرار التعادل، يتم التوجه إلى ضربات الجزاء لحسم الفريق المتأهل للدور التالي.

طاقم حكام مباراة سيراميكا ومكادي بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

يقود مواجهة سيراميكا كليوباترا ومكادي، في افتتاحية دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024)، مصطفى مدحت حكما للساحة، ويعاونه محمد عزازي حكم مساعد أول، وأحمد عادل عبدالفتاح حكم مساعد ثان، وأخيرا مبروك نبيل حكم رابعا.

طاقم حكام مباراة سيراميكا ومكادي بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

 

بدون (VAR)

تقام منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024) بدون تقنية الفيديو (VAR).

سيراميكا كليوباترا كاس مصر مكادي بطولة كأس مصر كأس مصر موسم 2023 2024 تشكيل سيراميكا كليوباترا

مواد متعلقة

سيراميكا كليوباترا ومكادى يفتتحان منافسات دور الـ32 فى كأس مصر.. اليوم

ريمونتادا قاتلة.. إنبي يسقط سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

تشكيل إنبي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

دورى نايل.. إنبى يستضيف سيراميكا كليوباترا فى مباراة دخول المربع الذهبى

الأكثر قراءة

قمة الزمالك وأخرى بالسوبر.. ماذا ينتظر الأهلى بعد التتويج بدورى الأبطال؟

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن التحقيقات فى قضية "سفاح التجمع"

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

ابن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة