تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة مكادي بكأس مصر

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مكادي أحد فرق دوري المحترفين (القسم الثاني أ)، في بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ومكادي بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

يواجه سيراميكا كيلوباترا نظيره مكادي، في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الجبل الأخضر، في افتتاحية منافسات دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024).

تشكيل سيراميكا كيلوباترا أمام مكادي بكأس مصر

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: أحمد هاني - سعد سمير - رجب نبيل -محمد ابو العلا.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - أحمد القرموطي - فيڤور اكيم.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

علي الجابري - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي -علاء شعبان - نور علاء - أحمد بلحاج - محمد توني - صامويل أمادي - مروان عثمان.

تشكيل سيراميكا كيلوباترا أمام مكادي بكأس مصر

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا ومكادي بكأس مصر

تنقل مباراة سيراميكا كليوباتا ومكادي، في افتتاحية منافسات دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024)، في تمام الخامسة مساء، عبر احدى شبكة قنوات أون تايم سبورتس، سواء عبر 1 أو 2، على الهواء مباشرة.

الوقت الإضافي وضربات الجزاء يحددان المتأهل

تنص لائحة مسابقة كأس مصر (نسخة موسم 2023/2024)، أنه في حالة إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سواء كان سلبيا أو إيجابيا، يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حالة استمرار التعادل، يتم التوجه إلى ضربات الجزاء لحسم الفريق المتأهل للدور التالي.

طاقم حكام مباراة سيراميكا ومكادي بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

يقود مواجهة سيراميكا كليوباترا ومكادي، في افتتاحية دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024)، مصطفى مدحت حكما للساحة، ويعاونه محمد عزازي حكم مساعد أول، وأحمد عادل عبدالفتاح حكم مساعد ثان، وأخيرا مبروك نبيل حكم رابعا.

طاقم حكام مباراة سيراميكا ومكادي بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

بدون (VAR)

تقام منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024) بدون تقنية الفيديو (VAR).