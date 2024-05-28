الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جوميز يمنح لاعبى الزمالك راحة لمدة 5 أيام

جوميز
جوميز

قرر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 5 أيام بعد الفوز على الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

يستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل على ملعب النادي، استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر له يوم 14 يونيو المقبل والمؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الزمالك أمام بروكسي في دور الـ32 لكأس مصر، والتي كان مقررًا لها يوم 30 مايو الجاري.

حقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الاتحاد السكندري بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة.

أبدى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالفوز على الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني عقب اللقاء:" الزمالك قدم مباراة كبيرة وسيطر على الكرة أمام فريق صعب من الناحية الدفاعية وعملنا على خلق فرص تهديفية من أجل التسجيل في لقاء الاتحاد".

وتابع :" الزمالك يستحق الفوز وحصد الثلاث نقاط  واللاعبون قدموا مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري في اللقاء".

وأضاف المدير الفني :"حمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد ثنائي الدفاع قدما مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري ونجحا في التعامل مع هجوم الفريق المنافس".

وأوضح أن الزمالك يسعى لأن يظهر هويته في جميع المباريات التي يخوضها، وشدد على أن الفريق أمامه 17 مباراة متبقية ويركز فقط على تحقيق الفوز في اللقاء المقبل.

وفيما يخص مباراة بروكسي في كأس مصر قال  جوميز :" ليس من المنطقي أن يضع اتحاد الكرة موعا مباراة دور الـ32 لكأس مصر في توقيت سيستدعي فيه المنتخب اللاعبين الدوليين لمعسكر الفراعنة، ومن الطبيعي أن يتم تأجيل المباراة".

وقدم المدير الفني البرتغالي التهنئة للاعبي الزمالك المنضمين لمعسكر المنتخب المقبل استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الاتحاد السكندري بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة.

الزمالك جوميز جوزيه جوميز الاتحاد السكندرى الدوري الممتاز

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