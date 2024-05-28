الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أنشطة "علاج الإدمان" تصل حلايب وشلاتين بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"

علاج الإدمان
علاج الإدمان

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في قافلة نظمتها مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع جامعة المنصورة، تحت عنوان "جسور الخير" في مناطق "حلايب وشلاتين"، ونفذ أنشطة لرفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة.

تضمنت القافلة على مدار 3 أيام  أنشطة ثقافية ورياضية للتوعية بأضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة أيضا تنفيذ العديد من الأنشطة التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة، حيث يتم تنفيذ أنشطة لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن التعاطي من كون المخدرات تساعد فى تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم، وغيرها من المعتقدات الخاطئة، كما تم تنفيذ أنشطة وألعاب تفاعلية متعددة للأطفال تتضمن الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال كذلك عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان وخطورة التدخين.

كما تضمنت الأنشطة للأطفال لعبة "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذي لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن.

صندوق مكافحة الإدمان يختتم ندواته التوعوية بمخاطر المخدرات فى الدقهلية

كما عقدت ندوات لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي "16023" للحصول على كافة الخدمات العلاجية مجانا لأى مريض إدمان.

ووجهت القباج باستمرار تكثيف برامج التوعية، حيث يتم تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة حول كيفية الوقاية من الإدمان لزيادة الوعي، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وعقد ندوات لتوعية  الأسر وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" لصندوق مكافحة الإدمان على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل وحث مرضى الإدمان منهم علي التقدم للعلاج مجانا وفى سرية تامة.

من جهته، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جار تنفيذ الأنشطة التوعوية في العديد من المحافظات لحماية الشباب من تعاطى المواد المخدرة ورفع وعى الأطفال بخطورة التدخين، وأيضا تعريف الأسر بالخدمات العلاجية التي يقدمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من خلال الخط الساخن "16023" أيضا استمرار تنفيذ برامج التوعوية في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" وقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

 

علاج الإدمان صندوق مكافحة حياة كريمه جسور الخير حلايب وشلاتين

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