"العربية للتنمية الإدارية" تعقد ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة في المؤسسات الحكومية بالقاهرة

تعتزم المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، عقد "ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية"، وذلك خلال الفترة من 3-4 يونيو المقبل، بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة بجمهورية مصر العربية.

يأتي ذلك بحضور عربي ودولي رفيع المستوى، من وكلاء الوزراء والمستشارين ورؤساء القطاعات والمسؤولين والعاملين في مجال التحول الرقمي، إضافة إلى نخبة من أصحاب الخبرات، والباحثين والخبراء المختصين في هذا المجال.

بحث تأثير التحول الرقمي على العملية الإدارية

يهدف هذا الملتقى إلى تبادل المعرفة والنقاش حول أفضل الطرق والتجارب لاستخدام هذه التقنية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية، تأثير التحول الرقمي على العملية الإدارية وتقديم الخدمات في المؤسسات.

مناقشة تحديات تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية

وكذلك التعرف على الابتكارات في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المؤسسات الحكومية، تحديات تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية وكيفية التغلب عليها، تسليط الضوء على الاستراتيجية المستقبلية لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية. وستُناقش تلك الموضوعات والتحديات في محاور عدة، على مدار أيام وجلسات الملتقى.

وكانت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، قد اختتمت أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة الدورة العادية "117"، والذي عُقد خلال الفترة من 6-8 مايو الجاري، بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة وذلك على اجتماعين.

الاجتماع الأول على مستوى المندوبين والخبراء، والثاني عُقد على مستوى الوزراء، وذلك برئاسة المملكة العربية السعودية، ومشاركة الوزراء ورؤساء الوفود ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي (دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، سلطنة عمان، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية).

وناقش المجلس على مدار أيام اجتماعاته، عددًا من الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال والتوصيات المرفوعة من اجتماع المجلس التنفيذي على مستوى الخبراء بخصوص تقرير إنجازات المنظمة للعام 2023.

تشكيل المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

ويتألف المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين، ويتولى المجلس التنفيذي وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، ويجتمع المجلس التنفيذي مرتين كل عام، ما لم يتم استدعاؤه للاجتماع في دورة استثنائية.