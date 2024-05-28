الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيبارشية حلوان تطلق احتفالية "أيقونة سلام" لإحياء تذكار مسار العائلة المقدسة

جريدة الدستور

أعلنت إيبارشية حلوان بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية،وتوابعها،عن إطلاق احتفالية خاصة بمناسبة تذكار إحياء مسار العائلة المقدسة إلى أرض مصر، بالتعاون مع جامعة حلوان وذلك تحت عنوان “أيقونة سلام”والتي تقام على مسرج الجامعة يوم السبت المقبل الموافق 1 يونيو.

ويترأس الأنبا ميخائيل أسقف حلوان وتوابعها ورئيس دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، فعاليات الاحتفالية الخاصة بإحياء مسار العائلة المقدسة بجامعة حلوان،بمشاركة كهنة الإيبارشية والخدام.

ودعا الأنبا ميخائيل أسقف حلوان أقباط الإيبارشية للمشاركة في  الاحتفالية، احتفالًا بتذكار إحياء مسار العائلة المقدسة إلى أرض مصر.

تأتي احتفالية “أيقونة سلام”  بتنظيم مشترك بين جامعة حلوان وإيبارشية حلوان بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ورعاية الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية.

إحياء تذكار مسار العائلة المقدسة إلى مصر

تستعد الكنائس القبطية  الأرثوذكسية، للاحفتال بتذكار إحياءمسار العائلة المقدسة إلى أرض مصر، يوم 1يونيو المقبل، برئاسة أساقفةوكهنة الكنائس والإيبارشيات.

 ومن أبرز احتفالات  الكنائس بإحياء مسار العائلة المقدسة، احتفالية كنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادي برئاسة  الأنبا دانيال مطران كنائس المعادي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتوابعها.

 كما يترأس الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة وتوابعها، صلوات  عشية  قداس إحياء مسار العائلة المقدسة، إلى أرض  وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بحارة زويلة.

 كما يحتفل دير السيدة العذراء مريم بجبل الطير بمناسبة  تذكار إحياءمسار العائلة المقدسة،  خلال الاسبوع المقبل برئاسة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط وتوابعها بالمنيا، وهي إحدى المسارات التي مرت بها  العائلة المقدسة خلال زيارتهمإلى أرض مصر.

كما تشهد كنائس مصر القديمة احتفالات بمناسبة تذكار مرور العائلة المقدسة إلى أرض مصر برئاسةالأنبا يوليوس أسقف كنائس مصر القديمة وتوابعها، وأبرزها، كنيسة القديس أبي سرجة، بحضور كهنة وخدام وشمامسة الكنائس بالإيبارشية.
 

إيبارشية حلوان لكنيسة القبطية الأرثوذكسية إطلاق احتفالية بمناسبة تذكار إحياء مسار العائلة المقدسة جامعة حلوان

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