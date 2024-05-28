الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط: تقديم الدعم وتوفير التيسيرات لتسهيل عمليات توريد الأقماح

توريد القمح
توريد القمح

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على متابعة توريد الأقماح بالمراكز والقرى والبالغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجرا ومركز تجميع حتى انتهاء موسم الحصاد والتوريد في أغسطس المقبل.
وأوضح اللواء عصام سعد، أهمية التعاون والتنسيق بين مسئولي الزراعة والتموين ورؤساء المراكز والوحدات المحلية، والتأكد من مطابقة المحصول للمواصفات والمعايير الموضوعة عند استلامه على أن يتم الاهتمام بنظافة الشونة من الداخل والخارج، وتقديم كافة المساعدات والخدمات للمزارعين من أجل تسهيل عملية توريد القمح بمركز الغنايم.
توفير التيسيرات للموردين لتسهيل عمليات توريد الأقماح
وأكد محافظ أسيوط، تقديمه لكافة سبل الدعم وتوفير التيسيرات للموردين لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، مع التأكيد على مطابقته للمواصفات والمعايير المحددة، حيث تراقب اللجان أعمال الفرز والاستلام لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.


وفي هذا الإطار قام عبدالرءوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح بتفقد شونة البنك الزراعي المصرى بالفتح؛ للاطمئنان على انتظام استقبال محصول القمح المحلي المورد من المزارعين دون أي مشاكل أو معوقات وتخزينه بطريقة سليمة، تضمن الحفاظ عليه ما يوفر الأمن الغذائي لمصر وفقًا لقرار وزير التموين بشأن استلام القمح المحلى مع موسم حصاد عام ٢٠٢٤ بحيث تتوافر بها كافة الضوابط اللازمة لتخزين الأقماح والنزول إلى أرض الواقع لتذليل أي شكاوى لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها فورًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة.


يذكر أن محافظ أسيوط أعلن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على أرقام غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس اب- تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل السريع معها.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط توريد الأقماح والبالغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر موسم الحصاد والتوريد مسئولي الزراعة والتموين

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