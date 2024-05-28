الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل: اجتماع لمتابعة الخطط المقررة للتفتيش العمالى ببورسعيد بالتعاون مع الإدارة العامة للتفتيش

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قالت وزارة العمل، في بيان لها، إن الإدارة العامة للتفتيش بوزارة العمل، قامت بزيارة تفقدية لمديرية العمل بمحافظة بورسعيد، جرى خلالها اجتماع تنظيمي مع القائمين على عمليات التفتيش العمالى، حول ضرورة الاهتمام بالتفتيش بنظام الحملات وإعطاء الأولوية للمنشآت ذات الكثافة العمالية العالية ثم نزولا إلى المنشآت الأقل كثافة، وضرورة الاهتمام بملف ذوي الهمم واستيفاء النسبة المقررة لجميع المنشآت، وتوفير فرص العمل اللائقة لهم والأجر العادل طبقا للقوانين والتعليمات في هذا الشأن، والحرص على تنظيم ندوات توعية في مواقع الإنتاج لرفع الوعي بين طرفي العملية الإنتاجية وإرشاد صاحب العمل إلى كيفية تنفيذ القوانين العمالية، والتفتيش علي مراكز التدريب الخاصة وتوعيتها بتفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003.في إطار مشروع مهني ٢٠٣٠.

txt

وزارة العمل: مناقشة معوقات التدريب المهنى ووضع خطة العام الجديد لتدريب شباب المنوفية

مديرية العمل بمحافظة بورسعيد

وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد، فى تقريره للوزارة، أن تلك الزيارة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات معالي الوزير حسن شحاتهة وزير العمل علي أهمية تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج طبقا للقانون، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص، والتوعية والتوجيه والإرشاد بكافة مواقع العمل، واستيفاء نسبة تعيين الأشخاص ذوي الاعاقة "ذوي الهمم" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل، وأكد السيد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوازرة فى كلمته  فى بداية الاجتماع على أنه تحكم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال مجموعة من التشريعات والقوانين ولكي تكون لهذه التشريعات الفاعلية المطلوبة لا بد مراقبة تنفيذها من جهاز تفتيش كفء قادر علي القيام بالمهام الموكولة له، وأوضح أنه تتركز رسالة تفتيش العمل في المقام الأول في توعية وإرشاد طرفي العملية الإنتاج إلى تطبيق أحكام القانون، ما يحقق الاستقرار في العلاقة التعاقدية بينهما، وكذلك يكفل مراقبة تنفيذ أحكام القانون، ويضمن الحماية اللازمة لهما بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وأشار مدير المديرية أنه حضر اللقاء لمياء محمود مدير إدارة الرعاية، ومحمد كثير رئيس قسم علاقات العمل والاتصال النقابي، ورشا توفيق رئيس قسم التفتيش، وأمل يوسف وأحمد أبوالمعاطي مديري مكاتب التفتيش، وفريق مفتشين العمل بمكتبي بورسعيد وبورفؤاد.

txt

وزارة العمل: تدريب مجانى لـ340 سيدة وفتاة فى 4 محافظات على 7 مهن تحتاجها سوق العمل

وزارة العمل زيارة تفقدية مديرية العمل بمحافظة بورسعيد الإدارة العامة للتفتيش ذوي الهمم

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

عاجل| قمة الزمالك وأخرى بالسوبر .. ماذا ينتظر الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال ؟

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

ابن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة