وزارة العمل: اجتماع لمتابعة الخطط المقررة للتفتيش العمالى ببورسعيد بالتعاون مع الإدارة العامة للتفتيش

قالت وزارة العمل، في بيان لها، إن الإدارة العامة للتفتيش بوزارة العمل، قامت بزيارة تفقدية لمديرية العمل بمحافظة بورسعيد، جرى خلالها اجتماع تنظيمي مع القائمين على عمليات التفتيش العمالى، حول ضرورة الاهتمام بالتفتيش بنظام الحملات وإعطاء الأولوية للمنشآت ذات الكثافة العمالية العالية ثم نزولا إلى المنشآت الأقل كثافة، وضرورة الاهتمام بملف ذوي الهمم واستيفاء النسبة المقررة لجميع المنشآت، وتوفير فرص العمل اللائقة لهم والأجر العادل طبقا للقوانين والتعليمات في هذا الشأن، والحرص على تنظيم ندوات توعية في مواقع الإنتاج لرفع الوعي بين طرفي العملية الإنتاجية وإرشاد صاحب العمل إلى كيفية تنفيذ القوانين العمالية، والتفتيش علي مراكز التدريب الخاصة وتوعيتها بتفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003.في إطار مشروع مهني ٢٠٣٠.

مديرية العمل بمحافظة بورسعيد

وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد، فى تقريره للوزارة، أن تلك الزيارة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات معالي الوزير حسن شحاتهة وزير العمل علي أهمية تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج طبقا للقانون، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص، والتوعية والتوجيه والإرشاد بكافة مواقع العمل، واستيفاء نسبة تعيين الأشخاص ذوي الاعاقة "ذوي الهمم" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل، وأكد السيد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوازرة فى كلمته فى بداية الاجتماع على أنه تحكم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال مجموعة من التشريعات والقوانين ولكي تكون لهذه التشريعات الفاعلية المطلوبة لا بد مراقبة تنفيذها من جهاز تفتيش كفء قادر علي القيام بالمهام الموكولة له، وأوضح أنه تتركز رسالة تفتيش العمل في المقام الأول في توعية وإرشاد طرفي العملية الإنتاج إلى تطبيق أحكام القانون، ما يحقق الاستقرار في العلاقة التعاقدية بينهما، وكذلك يكفل مراقبة تنفيذ أحكام القانون، ويضمن الحماية اللازمة لهما بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وأشار مدير المديرية أنه حضر اللقاء لمياء محمود مدير إدارة الرعاية، ومحمد كثير رئيس قسم علاقات العمل والاتصال النقابي، ورشا توفيق رئيس قسم التفتيش، وأمل يوسف وأحمد أبوالمعاطي مديري مكاتب التفتيش، وفريق مفتشين العمل بمكتبي بورسعيد وبورفؤاد.