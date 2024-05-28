الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كولر يؤجل حسم مصير ملف عودة المعارين إلى الأهلى

كولر
كولر

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي البت في مصير اللاعبين المعارين في الوقت الراهن وطلب الانتظار لنهاية الموسم الجاري من أجل تقييم تجربتهم .

وكشف مصدر مسئول أن لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح طلبت حسم مصير كل من مصطفى البدري المعار لسموحة بالإضافة إلى عمار حمدي المعار إلى المقاولون العرب ومحمد المغربي المعار لصفوف نادي سموحة ومحمد أشرف المعار إلى نادي زد إف سي.

وأضاف المصدر أن كولر يرفض الاستعجال في قرارته الفنية بشأن قائمة الموسم الجديد خاصة أنه يرغب في النزول بمعدل الإعمار في الفترة القادمة.

وأشار المصدر إلى لجنة التخطيط ومحمود الخطيب رئيس النادي سوف تجتمع مع مارسيل كولر المدير الفني عقب عودته من الإجازة التي حصل عليها عقب التتويج باللقب الأفريقي للمرة الـ12 في تاريخ النادي على حساب الترجي التونسي .

دوري أبطال إفريقيا| الشناوي يتسلم كأس البطولة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد توج  ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه بعدما نجح في تحقيق الفوز على الترجي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
 وتسلم محمد الشناوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كأس دوري أبطال إفريقيا بعد ‏تتويج الفريق باللقب بالفوز على حساب الترجي التونسي، بهدف نظيف في إياب نهائي البطولة الذي أقيم  على استاد القاهرة.‏
وقام باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يرافقه الكابتن محمود الخطيب، ‏رئيس النادي، بتسليم كأس البطولة لمحمد الشناوي، قبل أن يحتفل الكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين باللقب ‏الـ12 في تاريخ النادي. ‏
وكان الأهلي قد تعادل سلبيا مع الترجي في مباراة الذهاب بتونس وفاز في مباراة ‏العودة بهدف دون رد ليحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه.‏

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