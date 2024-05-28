خطوات تسجيل البريد الالكتروني الموحد للاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة

زاد البحث عن خطوات تسجيل دخول البريد الإلكتروني الموحد والذي به يتم الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة واللجنة التي يؤدي فيها الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024.

يمكن من خلال التقرير التالي التعرف على خطوات تسجيل البريد الالكتروني الموحد وانشاءه من أجل تسجيل الدخول به على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للاستعلام عن ارقام الجلوس الخاصة بامتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي في امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024.

تسجيل دخول البريد الإلكتروني الموحد

يكون تسجيل البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطالب للاستعلام عن رقم الجلوس لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اضغط هنا

بعد فتح الرابط يتم الضغط على حساب طالب لتنفيذ خطوات تسجيل الدخول

ثم يتم ادخال أدخل الرقم القومي (فى حالة أقل من 16 عام يرجى استخدام رقم شهادة الميلاد المميكنة)

ثم أدخل كود الطالب

الضغط على برنامج لست روبوت

اضغط على التحقق من البيانات

بعد تفتح صفحة تسجيل البيانات وتظهر تم التحقق من البيانات بنجاح الان تفعيل الحساب

حيث يظهر اسم الطالب والمديرية التعليمية والادارة التعليمية والمدرسة

يتم وضع البيانات الأخرى الخاصة بالطالب وهي

رقم الموبايل

البريد الالكتروني البديل

تأكيد البريد الالكتروني البديل

كلمة المرور وتأكيدها

ثم الضغط على ايقونة انا لست برنامج روبوت

ويتم اختيار اما ارسال كود التأكيد على رقم الموبايل او على البريد الالكتروني من أجل إنشاء الحساب

ثم يتاح امكانية تسجيل الدخول على البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطلبة

الاستعلام عن ارقام الجلوس للثانوية العامة 2024

بعد تنفيذ خطوات تسجيل الدخول على البريد الالكتروني الموحد عقب انشاءه الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من أجل تسجيل الدخول والاستعلام عن ارقام الجلوس للثانوية العامة واللجنة التي يؤدي فيها الطالب امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024