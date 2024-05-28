الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوات تسجيل البريد الالكتروني الموحد للاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

زاد البحث عن خطوات تسجيل دخول البريد الإلكتروني الموحد والذي به يتم الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة واللجنة التي يؤدي فيها  الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024.

يمكن من خلال التقرير التالي التعرف على خطوات تسجيل البريد الالكتروني الموحد وانشاءه من أجل تسجيل الدخول به على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للاستعلام عن ارقام الجلوس الخاصة بامتحانات طلاب  الصف الثالث الثانوي في امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024. 

تسجيل دخول البريد الإلكتروني الموحد 

يكون تسجيل البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطالب للاستعلام عن رقم الجلوس لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اضغط هنا 

  • بعد فتح الرابط يتم الضغط على حساب طالب لتنفيذ خطوات تسجيل الدخول
  • ثم يتم ادخال أدخل الرقم القومي   (فى حالة أقل من 16 عام يرجى استخدام رقم شهادة الميلاد المميكنة)
  • ثم أدخل كود الطالب
  • الضغط على برنامج لست روبوت
  • اضغط على التحقق من البيانات
  • بعد تفتح صفحة تسجيل البيانات وتظهر تم التحقق من البيانات  بنجاح الان تفعيل الحساب
  • حيث يظهر اسم الطالب والمديرية التعليمية والادارة التعليمية والمدرسة
  • يتم وضع البيانات الأخرى الخاصة بالطالب وهي
  • رقم الموبايل
  • البريد الالكتروني البديل
  • تأكيد البريد الالكتروني البديل
  • كلمة المرور وتأكيدها
  • ثم الضغط على ايقونة انا لست برنامج روبوت
  • ويتم اختيار اما ارسال كود التأكيد على رقم الموبايل او على البريد الالكتروني من أجل إنشاء الحساب
  • ثم يتاح امكانية تسجيل الدخول على البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطلبة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وموعد ظهور النتيجة وتوزيع الدرجات

بوابة الأزهر الإلكترونية أرقام الجلوس 2024 الثانوية الأزهرية

الاستعلام عن ارقام الجلوس للثانوية العامة 2024

بعد تنفيذ خطوات تسجيل الدخول على البريد الالكتروني الموحد عقب انشاءه الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من أجل تسجيل الدخول والاستعلام عن ارقام الجلوس للثانوية العامة واللجنة التي يؤدي فيها الطالب امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 

  • موقع وزارة التربية والتعليم من هنا 
  • اختار ايقونة تسجيل الدخول
  • سجل البريد الالكتروني الموحد الذي انشئته كي يمكنك الاطلاع على رقم الجلوس واللجنة التي تؤدي فيها امتحانات نهاية العام الدراسي والمواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان.
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"تعليم القاهرة" تعلن تفاصيل تصحيح امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

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نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 وتوزيع درجات المواد

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