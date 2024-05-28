البورصة تخسر 5 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم.. وتراجع جماعي لمؤشرات السوق

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تراجعاتها الحادة، لدى ختام معاملات اليوم الثلاثاء – منتصف تداولات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع موسعة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، تلك التى قابلتها عمليات شراء مشابهة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين المصريين الأفراد والعرب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 5 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى ترليون و833 مليار جنيه.

وواصل المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس 30" تراجعاته بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليغلق على هبوط بلغت نسبته 34. 0 %، بما يعادل 92.8 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 27194 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.45%، ليغلق عند مستوى 33292 نقطة، بالتزامن مع هبوط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.23%، ليغلق عند مستوى 11738 نقطة.

في سياق متصل، انخفض المؤشر الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "اى جى اكس 70 متساوي الأوزان " بنسبة بلغت 0.51%، بما يعادل 30.62 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 5968 نقطة، ما ساهم فى امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقا "اى جى اكس 100 متساوي الأوزان" الذى هبط بنسبة بلغت 0.57%، ليغلق عند مستوى 8630 نقطة، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، تمن من خلال التعامل على نحو 658.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ اكثر من 96.3 الف صفقة بيع وشراء.