الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة بني سويف يكرم وكيل وزارة الصحة السابق

التكريم
التكريم

كرم الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة السابق بمحافظة بني سويف، وإهدائه درع الجامعة، لجهوده المبذولة طوال فترة توليه منصبه، متمنيًا له التوفيق حيث تم تكليفه بالعمل وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة الأقصر واستمرار مسيرة العطاء لخدمة المرضى.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر والتقدير للدكتور محمد يوسف لعطائه الذي استمر لسنوات وما حققه من إنجازات ملموسة للارتقاء بمستوى المنظومة الطبية، لتوفير الرعاية الصحية وخدمة المرضى داخل المجتمع السويفي، بالإضافة إلى التعاون المشترك والدائم مع جامعة بني سويف ممثلة في المستشفيات الجامعية، وعقد بروتوكولات تعاون مع كليات القطاع الطبي لتدريب جيل من شباب الأطباء قادر على العطاء والإدارة لخدمة المنظومة الطبية ككل.

وأعرب الدكتور محمد يوسف، عن سعادته بهذا التكريم موجها الشكر لرئيس الجامعة على حفاوة الاستقبال والتكريم، وحرصه الدائم على تقديم الدعم لكافة القائمين على المنظومة الصحية بما يضمن استمرارية الارتقاء بخدماتها وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين داخل المجتمع السويفي.

بني سويف جامعة بني سويف الدكتور منصورحسن وكيل وزارة الصحة بالأقصر مستشفيات جامعة بتى سويف

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